Kardinolo Pietro Parolino vizitas Burkina Fase

Vasario 14–18 dienomis Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas su oficialiu vizitu lankėsi Burkina Fase, vasario 16 dieną vadovavo iškilmingoms Mišioms, kuriomis užbaigti 125 evangelizavimo metų krašte sukakties minėjimai. Iškilmės vyko Yagmos šventovėje, sostinės Uagadugu apylinkėse.

Iškilmių metu melstasi už taiką ir santarvę, mat ir per Burkina Fasą per pastaruosius keliolika metų nusirito daug terorizmo ir smurto bangų, panašiai kaip ir visame šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų regionuose. Jos Burkina Fase, kuriame gyvena krikščionys, musulmonai ir tradicinių afrikietiškų religijų išpažinėjai, nusinešė per 20 000 gyvybių, per du milijonai asmenų tapo pabėgėliais. Didelė dalis krašto teritorijos iki šiol yra kontroliuojamos įvairių grupuočių.

Kardinolas P. Parolinas vasario 19 dieną grįžo į Romą ir tuoj pat nuvyko aplankyti popiežiaus Pranciškaus, gydomo A. Gemelli ligoninėje. (RK / Vatican News)