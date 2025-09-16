Rugsėjo 17-oji – šv. Roberto Belarmino minėjimas ir Leono XIV vardadienis
Šv. R. Belarminas (1542-1621), XVI–XVI a. gyvenęs jėzuitų dvasininkas, mokslininkas ir kardinolas, buvo garsus Tridento susirinkimo reformų šalininkas ir vienas iš svarbiausių kelių popiežių bendradarbis. Praėjus tris šimtmečiams nuo R. Belarmino mirties popiežius Pijus XI 1923 m. jį paskelbė palaimintuoju, 1930 m. – šventuoju ir 1931 m. – Bažnyčios mokytoju. R. Belarminas, buvęs jėzuitų universiteto Romoje – Collegio Romano – rektorius, be kitų svarbių veikalų parengė didįjį ir mažąją katekizmus, kurie daugiau kaip tris šimtmečius buvo pagrindiniai visoje Bažnyčioje katalikiškojo ugdymo vadovai. Pakartotinai išleisto R. Belarmino mažojo katekizmo lietuvišką vertimą Pamokslas krikščioniškas XIX a. parengė poetas kun. Antanas Strazdas.
Popiežius Benediktas XVI kartą pristatymas šv. R. Belarminą atkreipė dėmesį į šventojo Bažnyčioje užimtą svarbią vietą pastebėdamas, kad jo garsusis veikalas Controversiae ir šiandien išlieka galiojantis atsparos taškas katalikų ekleziologijai plėtojant Apreiškimo, Bažnyčios esmės, sakramentų ir teologinės antropologijos klausimus. Pasak Benedikto XVI, šv. R. Belarminas nepaprastai aiškiai ir savo gyvenimo pavyzdžiu moko, jog negali būti tikros Bažnyčios reformos be dar pirmesnės mūsų pačių asmeninės reformos ir pirmesnio mūsų širdžių atsivertimo. 2011 m. skaitydamas katechezę apie R. Belarminą, popiežius Ratzingeris be kita ko, pacitavo ir šiuos R. Belarmino žodžius: „Jei turi išminties, suprask, kad esi sukurtas Dievo šlovei ir savo amžinam išganymui. Štai šitai yra tavo tikslas, tavo sielos šerdis, tavo širdies lobis. Todėl viską, kas tave veda prie tavo tikslo, brangink kaip tikrąjį gėrį, o tai, kas nuo šio tikslo atitolina, vertink kaip tikrąjį blogį. Laimės ar nelaimės, turto ar skurdo, sveikatos ar ligos, garbės ar gėdos išmintingasis neturi nei trokšti, nei vengti. Tai gera ir trokština tik tada, jei prisidės prie didesnės Dievo garbės ir tavo amžinosios laimės; tai bloga ir vengtina, jei tam stovi skersai kelio“ (De ascensione mentis in Deum, grad. 1).
Išrinktas popiežiumi Leonas XIV išreiškė norą savo vardines minėti rugsėjo 17-ąją, per šv. R. Belarmino liturginį minėjimą. Priminsime, kad Vatikane popiežiaus tikrojo vardo vardinės yra nedarbo diena. (SAK / Vatican News)