Maldininkai Vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje rugsėjo 14 d. Maldininkai Vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje rugsėjo 14 d.  (ANSA)
Popiežius

Leonas XIV: dovanokime vieni kitiems Jėzaus išgelbstinčią meilę

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., minint Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, popiežius Leonas, kuris šią dieną minėjo savo 70-ąjį gimtadienį, šios dienos vidudienį įvesdamas Marijai skirtą „Viešpaties Angelo“ maldą klausė: ką mums šiandien reiškia švęsti šią šventę – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę?

Šios šventės reikšmę suprasti padeda Evangelijos pasakojimas apie Nikodemą ir jo susitikimą su Jėzumi. Jis ieškojo Jėzaus, kad jam padėtų, jį apšviestų ir suteiktų kryptį, nes atpažino jame pranašą – nepaprastus ženklus atliekantį žmogų. Viešpats priėmė Nikodemą, vieną iš fariziejų vadovų, kuris buvo teisų ir atviros minties žmogus, ir jam apreiškė, kad Žmogaus Sūnus, t. y. jis pats, turės būti iškeltas, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15). Jėzus dar pridūrė: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).

Dievas mus išgelbėjo apreikšdamas save mums, kaip palydovas, mokytojas, gydytojas, draugas ir tapdamas mums Eucharistijoje laužoma duona. Kad įgyvendintų šį planą, jis pasitelkė vieną iš žiauriausių mirties įrankių, kokį tik žmogus bet kada yra išradęs: kryžių. Būtent todėl mes minime išaukštinimą, pastebėjo Leonas XIV prisimindamas apaštalo šv. Pauliaus ir savo pirmtako Pranciškaus mokymą. Leonas tęsė: iš didelės meilės, kuria Dievas dėl mūsų išganymo rinkosi kryžių, jis pakeitė mirties įrankį jį paversdamas gyvybės įrankiu išmokydamas, kad niekas daugiau negali mus atskirti nuo jo (žr. Rom 8, 35-39) ir kad jo meilė yra didesnė už mūsų nuodėmę (Pranciškus, 2016 m. kovo 30 d, katechezė).

Popiežius Leonas vidudienio maldos įvadinę kalbą užbaigė raginimu kreiptis į Dievo Motiną: „Prašykime Švč. M. Marijos, motinos, stovėjusios Kalvarijoje prie savo sūnaus, užtarimo, kad ir mumyse įsišaknytų ir augtų Jo išgelbstinti meilė ir kad gebėtume dovanoti save vieni kitiems, kaip Jis visą save padovanojo visiems. (SAK / Vatican News)

2025 rugsėjo 14, 13:33

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Melskis kartu su popiežiumi

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

Sveika, Marija...

Štai aš, Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį.

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Garbė Dievui... (3 kartus)

Amžinąjį atilsį...

Popiežiaus apaštališkasis palaiminimas

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas. Dabar ir per amžius.
Tepadeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.