Rugsėjo 2 d. – Leono XIV pirmųjų vienuolinių įžadų sukaktis
Šis svarbus įvykis būsimo popiežiaus ir augustinų ordino vyresniojo gyvenime įvyko likus tik keletui dienų iki jo 23 gimtadienio, rugsėjo 14 d. (N.B. šiemet jam sukanka 70 metų). R. F. Prevostas į vienuolyną įstojo metais anksčiau – 1977 m., o amžinuosius įžadus davė po dar trejų metų – 1981 m.
Pirmadienio, rugsėjo 1-sios, vakarą popiežius Leonas XIV su augustinų bendruomene šventė 188-osios Augustinų ordino kapitulos pradžios Mišias. Tai buvo istorinis įvykis ordino ir Bažnyčios istorijoje: pirmąjį kartą augustinas popiežius, beje, ir buvęs augustinų generalinis prioras bei buvęs Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos, JAV Vidurio Vakarų augustinų provincijolas, kapitulos darbų pradžioje šventė su jos nariais Eucharistiją ir pasakė homiliją. Leonas kvietė augustinus nuolankiai klausytis Dievo ir kitų bei siekti visų vienybės.
Kapitulos nariai per ateinančias tris savaites iki rugsėjo 18 d. posėdžiaus augustinų namuose Romoje. Jiems pavesta aptarti ordino veiklą 50 kraštų visuose žemynuose, apibrėžti gaires ateičiai ir šešerių metų kadencijai išrinkti naują – 98-ąjį – generalinį priorą. Jį rinks 81 delegatas iš 41 ordino provincijos.
Popiežius Leonas, kaip visi kiti augustinų vyskupai, pagal ordino taisyklę, yra atleistas nuo pareigų ordine ir nedalyvaus kapituloje. Tačiau tikėtina, kad jos darbų pabaigoje dar kartą susitiks su jos nariais ir su būsimuoju naujuoju prioru.
Priminsime, kad ordino 800 m. istorijoje pirmasis popiežius vadovavęs Augustinų ordino kapitulos pradžios Mišioms 2013 m. buvo popiežius Pranciškus. Jį tą kartą aukoti Mišias Šv. Augustino bazilikoje pakvietė būsimasis popiežius ir kadenciją baigiantis augustinų generalinis prioras t. R. F. Prevostas OSA. Užbaigęs tarnystę ordino vadovybėje Romoje t. R. F. Prevostas sugrįžo į Čikagą tarnauti provincijoje, kurios nariu buvo ir kurioje davė pirmuosius įžadus. Tačiau netrukus popiežius Pranciškus jį paskyrė vyskupu Peru. R. F. Prevosto pašaukimo kelyje prasidėjo naujas etapas, po dvylikos metų jį sugrąžinęs į Romą, kur š. m. gegužės 8 d. jis buvo išrinktas popiežiumi Leonu XIV. (SAK / Vatican News)