Guodžiančiųjų jubiliejus. Maldos vigilija Vatikane
Po Žodžio liturgijos dvi moterys pasidalijo jaudinančiais liudijimais apie patirtą neteisingumą ir netektį, tada pasisakė ir popiežius Leonas, homilijoje atkreipęs dėmesį į paguodos ir ašarų reikšmę, Viešpaties artumą ir viltį, kuri nenuvilia, patiriamą blogį ir teisingumą, prisiminė patyrusius neteisingumą ir piktnaudžiavimo smurtą, taip pat Bažnyčios narių, ir meldė Dievo Motinos paguodos sužeistiesiems, užtarė smurto, bado ir karų prispaustas tautas, kurios šaukiasi taikos.
Popiežius sakė, kad guosti yra visus įpareigojantis uždavinys. „Dievas kviečia mus paguosti daugelį brolių ir seserų, išgyvenančių trapumo, liūdesio ir skausmo situacijas. Visiems, kurie liūdi, prarado viltį, serga ar gedi labai aiškiai suskamba pranašiškas skelbimas Viešpaties noro užbaigti visas kančias ir jas paversti džiaugsmu. Šis atjautus žodis, tapęs kūnu Kristuje, yra gerasis samarietis, kuris patepa mūsų žaizdas ir paguodžia. Užėjus tamsos momentui Dievas mūsų nepalieka vienų. Kaip tik priešingai: būtent šiais momentais esame kviečiami labiau nei bet kada gyventi mus niekad neapleidžiančio Viešpaties artumo viltimi“, – sakė Maldos vigilijoje popiežius.
„Nutieskime tiltą į dangų, net kai jis atrodo nebylus. Ieškokime Bažnyčioje atviro dangaus – t. y. Jėzaus, kuris yra Dievo tiltas į mus. Kur blogis, ten turime ieškoti jį nugalinčią paguodą. Bažnyčioje tai reiškia niekuomet nebūti vienišiems. Guodžiančiajam ir su tavimi verkiančiajam padėti galvą ant peties yra vaistas, kurio niekas negali atsisakyti, nes tai meilės ženklas. Kur skausmas gilus, ten dar stipresnė turi būti viltis, užgimstanti per bendravimą. Būtent tai yra viltis, kuri nenuvilia“, – pastebėjo popiežius Leonas.
Popiežius atkreipė dėmesį į maldos vigilijoje išklausytus liudijimus pastebėdamas, jog juose perduotas tikrumas, kad skausmas negali sukelti smurto. „Paskutinis žodis priklauso ne smurtui, nes jį nugali atleisti gebanti meilė. Patirto smurto negalime panaikinti, tačiau suteikimas atleidimo tiems, kurie jį sukėlė, yra būsimos Dievo Karalystės išankstinė patirtis žemėje, jo veiksmo vaisius sustabdo blogį ir laiduoja teisingumą. Atpirkimas yra gailestingumas – jis gali padaryti ateitį geresne, nors dar laukiame ateinančio Viešpaties. Tik jis nušluostys kiekvieną ašarą ir atvers istorijos knygą, suteikdamas galimybę perskaityti puslapius, kurių šiandien negalime nei pateisinti, nei suprasti“.
Leonas homilijoje prisiminė visus, kurie patyrė neteisingumą ir piktnaudžiavimo smurtą. „Bažnyčia, kurios nariai, deja, jus sužeidė, šiandien klaupiasi su jumis priešais Dievo Motiną, sakė popiežius kviesdamas visus mokytis iš Marijos švelniai rūpintis mažiausiais ir pažeidžiamiausiais – klausytis jų nuoskaudų ir eiti kartu, iš Sopulingosios Marijos pasisemti jėgų pripažinti, kad gyvenimą apibrėžia ne tik patirtas blogis, bet ir Dievo meilė, kuri niekada mūsų neapleidžia ir veda visą Bažnyčią“.
„Šv. Paulius moko, kad Dievo paguosti tampame galintys paguosti kitus. Mūsų širdies paslaptys nėra paslėptos nuo Dievo. Neturime kliudyti jam mus paguosti, apgaudinėti save, kad galime pasikliauti vien savo jėgomis“.
Popiežius pasidalijo mintimis ir apie tai, kad šalia asmeninio skausmo yra ir kolektyvinis skausmas, kurį patiria ištisos tautos, prispaustos smurto, bado ir karų ir kurios šaukiasi taikos. Tai didžiulis šauksmas, pažymėjo Leonas XIV primindamas įpareigojimą melstis ir dirbti, kad liautųsi bet kokia prievarta ir visi kenčiantieji atrastų ramybę. Visų pirma, tai įpareigoja Dievą, kurio širdis krečiama atjautos, kad ateitų į savo Karalystę. Tikroji paguoda, kurią turėtume mokėti perduoti yra parodyti, kad taika yra galima, kad ji dyksta kiekviename iš mūsų, jei tik mes jos neužgožiame. Popiežius tiesiogiai kreipėsi į valstybių vadovus ragindamas ypatingu būdu įsiklausyti į daugybės nekaltų vaikų šauksmą, kad jiems užtikrintų saugią ir guodžiančią ateitį.
„Galime būti tikri, baigė popiežius, kad tokios arogancijos akivaizdoje Dievui netrūks rankų ir širdžių, suteikiančių pagalbą ir paguodą, taikdarių, galinčių padrąsinti visus, kurie kenčia ir liūdi. Tada visi kartu, kaip kad Jėzus mus mokė, dar aiškiau šauksimės: „Teateinie tavo Karalystė!““ (SAK / Vatican News)