Rugsėjo 14 d. popiežius vadovaus kankinių atminimo ekumeninėms pamaldoms
Naujųjų laikų kankinių minėjimas apima visų krikščioniškų konfesijų tikinčiuosius, tikėjimą paliudijusių iki kraštutinio gyvybės paaukojimo nuo 2000 iki 2025 m. Popiežiaus Pranciškaus pavedimu 2023 m. prie Šventųjų skelbimo dikasterijos sudaryta komisija parengė XXI a. kankinių ir liudytojų sąrašą pagal vyskupijų ordinarų, episkopatų, nunciatūrų, vienuolijų ir bažnytinių judėjimų pasiūlytus kandidatus, didžiąja dalimi katalikus, ir pagal žiniasklaidos pranešimuose aptiktus ir patikrintus kankinystės atvejus. Pirmadienį, rusėjo 8 d. Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje pranešta, kad galutinis sąrašas tebėra tikslinamas ir kad ligi šiol nenuspręsta dėl jo skelbimo ir viešinimo eigos.
Iki spaudos konferencijos dienos į sąrašą įrašyta 1624 kankinių ir liudytojų vardai. Iš jų 304 iš Amerikos žemyno – daugelis jų nužudyta nusikalstamo pasaulio, narkotikų prekybos, miškų naikinimo ir žemės turtų išnaudojimo kontekste, įskaitant išnaudojimo atvejams pasipriešinusius ir vietinių bendruomenių interesus gynusius misionierius; 43 yra Europoje nužudyti krikščionys ir 110 misionierių europiečių, žuvusių misijų šalyse už Europos ribų, įskaitant daug vienuolių ir pašvęsto gyvenimo tikinčiųjų; 277 kankiniai iš Artimųjų Rytų, įskaitant daug ne katalikų – protestantų ir Rytų Bažnyčių tikinčiųjų; 357 žuvusiųjų Azijoje ir Okeanijoje, įskaitant Šri Lankoje 2019 m. Velykų sekmadienį per tris užpuolimus krašto bažnyčiose žuvusius tikinčiuosius. Afrikoje – didžiausias kankinių skaičius: 643, apimantis džihadistinių atakų aukas, etniniais-politiniais pagrindais vykdytas žudynes ir etninius konfliktus.
Popiežiaus Leono vadovausimose pamaldose krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių vadovai paminės tikėjimo kankinius ir liudytojus. Kol bus skaitomi Kristaus kalno pamokslo palaiminimai, jie uždegs kankinystę simboliškai liudijančius žibintus, kartu sukalbės Tikėjimo išpažinimą ir Tėve mūsų maldą. (SAK / Vatican News)