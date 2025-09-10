Popiežius užtikrino artumą Gazos katalikų bendruomenei
Popiežius Leonas XIV sveikinimą susiejo su pagrindine trečiadienio katechezės mintimi ir kvietė Artimųjų Rytų regiono krikščionis savo šauksmą dėl patiriamų išbandymų sunkumų laikotarpiu paversti pasitikėjimo malda, nes Dievas visada išklauso savo vaikus ir tai daro tada, kai mano, kad mums tai geriausia.
„Tegul Viešpats laimina jus visus ir visada saugo jus nuo visokio blogio!” – linkėjo popiežius Leonas XIV.
Tuo metu katalikiška žiniasklaida perdavė Gazos miesto katalikų parapijos klebono žinią, kad antradienį, rugsėjo 9 d., kalbėjosi su jam paskambinusiu popiežiumi Leonu XIV. Popiežius teiravosi apie padėtį, suteikė palaiminimą, meldė už mus ir už taiką, pažymėjo t. Gabrielius Romanelli, Gazos Šv. Šeimos parapijos klebonas. Jis sakė, kad padėkojo popiežiui už artumą ir rūpestį, už visa, ką daro dėl Gazos žmonių ir kad baigtųsi karas.
Popiežius antradienį Kastel Gandolfe, prieš grįžtant į Romą po vienos paros viešnagės užmiesčio rezidencijoje, išsakė susirūpinimą dėl Gazos Šv. Šeimos parapijos likimo po Izraelio įsako evakuotis visiems Gazos miesto gyventojams. Gazos klebonas popiežiui užtikrino, kad visi jie laikosi gerai. Paprašytas pasisakyti dėl Izraelio smūgio prieš Hamas atstovus Kataro sostinėje popiežius patikino, jog tai labai rimta žinia ir kad bendra padėtis labai rimta, tačiau „nežinome kur link krypsta dalykai: turime daug melstis, toliau dirbti ir primygtinai siekti taikos“, tvirtino popiežius. (SAK / Vatican News)