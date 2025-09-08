Popiežius susitiko su žuvusių Ukrainos gynėjų motinomis
Piligrimystėje į Romą dalyvavo apie 40 žuvusių Ukrainos gynėjų motinų, dalyvaujančių projekte „Suteik mamai vilties“. Per Asyžių į Romą keliavusias piligrimes Vatikane lydėjo ir popiežiui pristatė kapucinų ordino generalinis ministras t. Roberto Genuinas, kiti ordino broliai. Popiežius bendravo su moterimis iš Ukrainos, jas laimino ir su jomis fotografavosi. Pasak Lvivo arkivyskupijos portalo, piligrimės iš Ukrainos jautriai dalijosi audiencijos įspūdžiais su žiniasklaidos atstovais pabrėždamos, koks svarbus joms buvo šis susitikimas su popiežiumi Leonu.
Tuo metu kardinolas Crescenzio Sepe, popiežiaus Leono XIV legatas Haličo lotynų apeigų metropolijos 650-ųjų metinių minėjime, tą patį šeštadienį pagerbė ukrainiečių karių, žuvusių ginant Tėvynę nuo Rusijos užpuolikiško karo, atminimą. Kardinolas C. Sepe rugsėjo 6 d. dalyvavo pamaldose už kritusius Ukrainos karius, palaidotus istorinių memorialinių Lyčiakivo kapinių Marso laukuose, praneša Lvivo lotynų apeigų katalikų naujienų portalas.
Kardinolą C. Sepę Marso lauke lydėjo Lvivo arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis bei svečias iš Lenkijos, arkivyskupas Tadeušas Wojda, Gdansko ganytojas ir Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas.
Marso laukuose yra palaidota per 1 500 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių, žuvusių per jau daugiau kaip pustrečių metų vystantį karą. Lyčiakivo kapinėse taip pat ilsisi dviejų sukilimų prieš carinę Rusijos imperiją 1830-1831 ir 1863-1864 dalyviai, įskaitant gimusių Lietuvoje, abiejų pasaulinių karų, Ukrainos nacionalinės kariuomenės kariai, Lvivo gynėjai, KGB aukos, įvairių tautybių ir konfesijų veikėjai. Anksčiau kapinėse buvęs sovietų karių skyrius pašalintas, palaikai ekshumuoti ir perkelti kitur.
Priminsime, kad popiežius savo laiške kardinolui C. Sepe, skirdamas savo legatu į Lvivo metropolijos iškilmes, paprašė užtikrinti jo artumą ir meilę Ukrainos žmonėms labai sunkiu metu. Vizito metu kardinolas aplankė Šv. Juozapo seminariją, teologinį institutą, veteranų ir karo sužeistųjų reabilitacijos centrą „Unbroken“, Šv. Egidijaus bendruomenės būstinę, Gailestingumo namus ir susitiko su arkivyskupijos jaunimo dienų dalyviais. (SAK / Vatican News)