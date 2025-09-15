Popiežius susitiko su Augustinų ordino kapitulos dalyviais
Popiežius Leonas savo broliams augustinams kalbėjo apie vidinio gyvenimo svarbą tikėjimo kelyje, apie pašaukimus į pašvęstą gyvenimą, svarbą padėti ypač jaunimui įsivertinti pašaukimo grožį ir apie meilės centrinį vaidmenį dvasiame ieškojime. Be to, popiežius ragino vienuolius puoselėti bendruomeninį gyvenimą ir apaštališkąją veiklą, būti ištikimais evangeliniam neturtui ir tęsti misijinį darbą, kurį augustinai nuo 1533 metų vykdo daugelyje pasaulio kraštų, rūpindamiesi vietos krikščionių bendruomenėmis, jaunųjų kartų švietimu ir mokymu, lėšomis paremdami vargšus, vykdydami socialinius ir labdaros darbus. „Ši misionieriška dvasia neturi užgęsti, nes jos net šiandien labai reikia“ – patikino Leonas, kuris pats daugelį metų darbavosi augustinų misijose šiauriniame Peru.
Pažymėjęs, kad šv. Augustinui meilė užėmė centrinę vietą jo dvasiniuose ieškojimuose, popiežius Leonas patikino, kad meilė taip pat yra pamatinis teologijos mokslo ir intelektualinio formavimo kriterijus. Dievo pažinime neįmanoma jo pasiekti kliaunantis vien tik savo protu ar teorinėmis žiniomis. Visų prima reikia leistis būti sužavėtiems jo didumo, klausinėti save ir ieškoti vykstančių dalykų prasmės, kad užtiktume Kūrėjo pėdsakus, bet labiau už visą kitą jį mylėti, siekti, kad ir kiti jį pamiltų. Studijuojantiems šv. Augustinas pasiūlė du dalykus: dosnumą ir nuolankumą, kurie užgimsta būtent iš meilės: dosnumą perteikti tyrimų rezultatus kitiems, kad tai būtų naudinga jų tikėjimui; nuolankumo, kad jie nepakliūtų į tuštybę tų, kurie ieško mokslo dėl jo paties ir jaučiasi pranašesni už kitus dėl to, ką turi.
Palinkėjęs su brolišku džiaugsmu tęsti kapitulos darbus ir būti atviriems Šventosios Dvasios siūlymams, popiežius Leonas meldė Viešpatį įkvėpti augustinų vienuolių mintis ir veiksmus, kad būtų Evangelijos apaštalais ir liudytojais pasaulyje. Pavedęs Švč. M. Marijos ir šv. Augustino užtarimui, popiežius visus palaimino. (SAK / Vatican News)