Popiežius susirūpinęs poslinkiais Gazoje
Popiežius Leonas rugsėjo 16-osios rytą kalbėjosi telefonu su Gazos katalikų parapijos klebonu, kun. Gabrieliu Romanelli. Pokalbis įvyko popiežiui esant Kastelgandolfo vasaros rezidencijoje, į kurią Leonas nuvyko pirmadienį. Jo sugrįžimas į Vatikaną buvo numatytas antradienio vakare.
Popiežiaus ir Gazos parapijos klebono pokalbio turinį žurnalistams pristatė Vatikano Spaudos salės direktorius Matteo Bruni. Klebonas papasakojo popiežiui apie situaciją, patikino, kad parapija toliau padeda jos patalpose prisiglaudusiems maždaug 450 pabėgėlių ir kitiems į ją besikreipiantiems žmonėms, kuriems dalija maistą ir vandenį, išlaiko veikiančią vaistinę. Be to, toliau dirba oratorija, kurioje užimami vaikai ir jaunuoliai, teikiama parama senoliams ir ligoniams, nors konfliktas stiprėja. Popiežius išsakė savo susirūpinimą poslinkiais ir užtikrino savo artumą ir maldą kun. G. Romanelli ir visiems, kurie lankosi Gazos parapijoje. (SAK / Vatican News)
2025 rugsėjo 16, 14:10