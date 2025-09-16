Popiežius priėmė Armėnų Bažnyčios katolikosą
Rugsėjo 16 dieną popiežius Leonas XIV vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe priėmė Karekiną II, Armėnų Bažnyčios vyriausiąjį ganytoją. Broliškame susitikime dalyvavo ir kardinolas Kurtas Kochas, Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas.
Armėnų patriarchas pasveikino Leoną su gimtadieniu, pakvietė į Armėniją, priminė ankstesnius popiežių vizitus, armėnų genocido minėjimą Šv. Petro bazilikoje ir šv. Grigaliaus Narekiečio – vienuolio armėno – paskelbimą Bažnyčios mokytoju, pristatė situaciją Kalnų Karabache, linkėjo, kad ateityje tarpusavio santykiai dar labiau stiprėtų. Beje, Karekinas II taip pat aplankė popiežiaus Pranciškaus, su kuriuo ne kartą buvo susitikęs, kapą Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje.
(RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 16, 15:32