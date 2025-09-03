Popiežius prašė melstis už mokslo metus pradedančius vaikus ir jaunuolius
„Tegul rugsėjis būna maldos mėnuo už vaikus ir jaunuolius, grįžtančius į mokyklą, ir už tuos, kurie rūpinasi jų išsilavinimu“, – sakė Leonas XIV, pavesdamas moksleivius palaimintųjų jaunuolių Petro Jurgio ir Karolio, kurie ateinantį sekmadienį bus skelbiami šventaisiais, užtarimui.
* * *
Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius taip pat priminė, kad šią dieną, rugsėjo 3-ąją, Bažnyčia liturgijoje mini VI amžiaus pabaigos popiežių ir Bažnyčios mokytoją šv. Grigalių Didįjį.
„Šiandien švenčiame šv. Grigaliaus Didžiojo, kurio kūnas ilsisi Šv. Petro bazilikoje, liturginį minėjimą. Šis popiežius vadinamas Didžiuoju dėl to, kad iš tiesų buvo nepaprastai uolus ganytojas ir tikėjimo mokytojas Bažnyčiai bei visuomenei sunkiais laikais. Jo didybė rėmėsi pasitikėjimu Kristumi“, – sakė popiežius ir linkėjo, kad kiekvienas iš mūsų šiandien Viešpatyje atpažintume vienintelį tvirtą gyvenimo pamatą.