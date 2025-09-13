Popiežius palaiminimas Paryžiaus bažnyčios bendruomenei
Leonas XIV pasveikino Padėkos už šešiolikos Kompjenės karmeličių kanonizvimą šv. Mišių dalyvius. Rugsėjo 13 d. Padėkos šv. Mišias Paryžiaus Dievo Motinos katedroje aukojo Prancūzijos sostinės ganytojas, arkivyskupas Laurentas Ulrichas.
Prancūzijos revoliucijos metu nukankintas karmelites 2024 m. gruodžio 18 d. kanonizavo popiežius Pranciškus. 1906 m. palaimintosiomis paskelbtų karmeličių kanonizavimas vyko ekvipolentiniu būdu, popiežiui leidus Šventųjų skelbimo diskasterijai skelbti atitinkamą kanonizavimo dekretą.
Kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Leono XIV vardu pasiųstoje sveikinimo telegramoje perdavė popiežiaus apaštališkąjį palaiminimą pažymėdamas, kad šešiolikos šventųjų Kompjenės karmeličių garbei aukotos Padėkos šv. Mišios teikia džiaugsmą visai Bažnyčiai. (SAK / Vatican News)
2025 rugsėjo 13, 14:38