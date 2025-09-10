Popiežius lenkų piligrimams: prisiminkite Ukrainos, Gazos ir kitų karo vietų vaikus
„Nuoširdžiai sveikinu lenkus. Šiandien minite „Lenkijos vaikų – karo aukų nacionalinę dieną“, kuri simboliškai primena jų kančias ir indėlį į Lenkijos atstatymą po II pasaulinio karo. Savo maldose ir humanitariniuose projektuose prisiminkite ir Ukrainos, Gazos bei kitų karo nuniokotų pasaulio regionų vaikus. Jus ir šiandien kenčiančius vaikus patikiu Marijos, Taikos Karalienės, globai, laiminu jus iš visos širdies“, – trečiadienio bendrojoje audiencijoje sakė Leonas XIV.
Vaikams – karo aukoms skirtos dienos įsteigimą 2023 m. Lenkijos seimas pagrindė noru pagerbti vokiečių okupacijos metu gyvybės Lenkijoje netekusių, nuo tiesioginio smurto, egzekucijų, išnaudojimo, įkalinimo ar dėl nepakeliamų sąlygų, dėl maisto ir medicininės pagalbos trūkumo, apie 2,2 milijono vaikų, apie milijonas iš jų buvo gimę žydų šeimose. Šimtai tūkstančių buvo sužaloti, liko neįgaliais, virš 10 milijonų vaikų, gimusių tuo laikotarpiu, buvo traumuoti karo ir pokario metų įvykių. Antra vertus jie, tapę suaugusiais, jie prisidėjo prie krašto atstatymo. (RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 10, 11:49