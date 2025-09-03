Popiežius: „Grąžinkite Sudano žmonėms viltį, orumą ir taiką!“
Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Leonas XIV pasidalijo dramatiškomis žiniomis iš Sudano, ypač iš Darfūro regiono. Daugybė civilių, įstrigusių El Fašero mieste, kenčia nuo bado ir smurto. Kitoje vietoje pražūtinga nuošliauža pareikalavo daugybės gyvybių, sukeldama skausmą ir neviltį.
„Tarsi to nebūtų per daug, choleros plitimas kelia grėsmę šimtams tūkstančių jau ir taip išsekusių žmonių, – sakė popiežius ir užtikrino: – Esu kaip niekad artimas Sudano gyventojams, ypač šeimoms, vaikams ir pabėgėliams. Meldžiuosi už visas aukas.“
Popiežius taip pat kreipėsi į vietinius lyderius ir į tarptautinę bendruomenę prašydamas, kad būtų sukurti humanitariniai koridoriai ir imtasi koordinuotų veiksmų, siekiant sustabdyti humanitarinę katastrofą. Leonas XIV dar kartą paprašė pradėti rimtą ir nuoširdų dialogą, siekiant užbaigti karą ir grąžinti Sudano žmonėms viltį, orumą ir taiką.
