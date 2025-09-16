Paieška

Kento kunigaikštienės Katherine karstas nešamas į Vestminsterio katedrą Kento kunigaikštienės Katherine karstas nešamas į Vestminsterio katedrą  (ANSA)
Popiežiaus užuojauta mirus Kento kunigaikštienei Katherine

Vatikanas antradienį, rugsėjo 16 d. informavo apie Leono XIV karaliui Karoliui III pareikštą užuojautą Kento kunigaikštienės Katherine laidotuvių proga. 92 m. sulaukusi kunigaikštienė Katherine, kurios vyras princas Edvardas yra artimas Karolio III giminaitis, mirė rugsėjo 4 d. Londone. Kunigaikštienė buvo pirmoji artimiausio rato karališkosios šeimos narė, perėjusi į katalikų Bažnyčią per pastaruosius tris šimtmečius. Laidotuvių šv. Mišios vyko antradienio popietę Vestminsterio katedroje.

Popiežiaus užuojautoje pažymima, kad jį nuliūdino žinia apie Kento kunigaikštienės mirtį. Leonas XIV reiškė užuojautą karaliui Karoliui III, kartu užtikrindamas savo maldos artumą jam, kitiems karališkosios šeimos nariams, ypač velionės vyrui, Kento kunigaikščiui, jų vaikams ir anūkams. Pavesdamas kunigaikštienę dangiškojo Tėvo gailestingumui, popiežius su dėkingumu prisiminė jos krikščioniško gerumo paveldą – daugelį metų pasiaukojančiai vykdytas oficialias pareigas, labdaringų organizacijų globą ir rūpestį pažeidžiamais žmonėmis.

Rugsėjo 15 d. Kento kunigaikštienės Katherine kūnas buvo pašarvotas Vestminsterio katalikų katedros Švč. M. Marijos koplyčioje. Rugsėjo 16 d. popietę katedroje vyko kunigaikštienės laidotuvių šv. Mišios. Jose dalyvavo Britanijos monarchai ir kiti karališkosios šeimos nariai. Tai buvo pirmosios katalikiškos karališkosios šeimos nario laidotuvės Britanijos naujųjų laikų istorijoje. Po šv. Mišių, kurios buvo privataus pobūdžio, kunigaikštienė bus laidota karališkosios šeimos mauzoliejuje Frogmoro kapinėse, Vindzore (Anglija).

Popiežius visiems liūdintiems dėl kunigaikštienės Katherine, tačiau gyvenantiems su priskėlimo viltimi, suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą, kaip paguodos ir ramybės Prisikėlusiame Viešpatyje ženklą. (SAK / Vatican News)

