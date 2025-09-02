Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Viešpatie, Tu myli viską, ką sukūrei, ir niekas neegzistuotų be Tavo švelnumo. Kiekvienas kūrinys, kad ir koks mažas jis būtų, yra Tavo meilės vaisius ir turi vietą šiame pasaulyje.
Tu rūpiniesi net paprasčiausia ir trumpiausiai trunkančia gyvybe. Kaip šv. Pranciškus Asyžietis, šiandien ir mes norime sakyti: „Garbė Tau, mano Viešpatie!“
Per kūrinijos grožį Tu apsireiški kaip gerumo šaltinis. Prašome: atverk mūsų akis, kad Tave atpažintume, kad iš Tavo artumo visai kūrinijai slėpinio išmoktume, jog pasaulis yra kur kas didesnis, nei problemos, kurias reikia spręsti. Pirmiausia jis yra slėpinys, kurį turime su dėkingumu ir viltimi kontempliuoti.
Padėk mums atpažinti savo buvimą visoje kūrinijoje, kad suprastume ir jaustume atsakomybę už bendrus namus, kuriuos Tu patikėjai mums, kad jais rūpintumės, gerbtume ir saugotume gyvybę su visomis jos formomis ir galimybėmis.
Garbė Tau, mano Viešpatie! Amen.