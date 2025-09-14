Popiežius padėkojo visiems, kurie šią dieną prisiminė jį savo maldose
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., popiežius Leonas XIV po Marijai skirtos vidudienio maldos paminėjo savo gimtadienį. Šią dieną popiežiui Leonui XIV sukako 70 metų. Popiežius šia proga dėkojo Viešpačiui ir savo tėvams.
„Mielieji, atrodo žinote, kad šiandien man sueina septyniasdešimtieji metai. Dėkoju Viešpačiui, savo tėvams; ir dėkoju visiems, kurie prisiminė savo maldose. Dėkoju visiems! Ačiū! Gero sekmadienio!“ – linkėjo popiežius Leonas XIV kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje susirinkusius maldininkus. (SAK / Vatican News)
2025 rugsėjo 14, 12:38