Popiežiaus audiencijos. Meilės perkeistas gyvenimas leidžia pažinti Dievą
Iš Umbrijos į Romą atvyko iš viso apie 6 000 Jubiliejaus piligrimų. Popiežius juos pasveikino Šv. Petro bazilikoje, kurioje buvo aukojamos piligrimų šv. Mišios. Romos vyskupas Leonas sveikinimo kalboje priminė praėjusį sekmadienį šventuoju paskelbtą šv. Karolį Akutį pažymėdamas, kad jis sėmėsi įkvėpimo ir jėgos iš gausių Umbrijos regiono šventųjų „gerumo upės“. Popiežius palinkėjo, jog jaunasis šventasis visiems primintų, kad gautąjį turtą toliau augintų, kad kaip vynmedis duotų vaisių, jaunas vynas toliau fermentuotųsi ir paskleistų savo gerąjį kvapą. Leonas reiškė viltį, kad Jubiliejaus piligrimai iš Umbrijos šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje išgyvens su dėkingumu, pasiryš nužengti nuo Altoriaus kaip meilės ir taikos misionieriai.
Audiencija Popiežiškosios Teologijos akademijos seminaro dalyviams
Leono XIV audiencija Popiežiškosios Teologijos akademijos seminaro dalyviams vyko Apaštališkųjų rūmų salėje. Popiežius kalboje pažymėjo, kad seminaro tema „Kūrinija, gamta, aplinka už taikos pasaulį“ yra labai svarbi ir aktuali – mat aplinkos tvarumas ir rūpinimasis kūrinija iš tikrųjų yra būtini žmonijos išlikimui, daro tiesioginį poveikį mūsų visuomenių organizavimui, taikingo ir solidaraus sambūvio galimybei. Popiežius patikino, kad siekiant pagerinti pasaulio aplinkos ir socialines sąlygas reikia visų įsipareigojimo, įveikiant regionines, nacionalines, kultūrines ir net religines ribas.
Teologija yra ne abstraktus ieškojimas, o Dievo patirties ir santykio su juo vaisius, pažymėjo popiežius apžvelgdamas pirmtako parengtą Popiežiškosios Teologijos akademijos reformą ir naują statutą. Leonas drąsino akademijos narius tęsti darbus trimis akademijos kryptimis – akademine teologine, tikėjimą tiriant su intelektualiniu griežtumu; kontempliatyvia ir įtraukia, kai teologija tampa malda, įsiklausimu ir dalijimusi, padedančiu įveikti neteisingą Dievo sampratą bei ugdyti dvasinį gyvenimą ir solidarumo, įkvepiančiu ir skatinančiu konkrečius artimo meilės darbus. „Tikras Dievo pažinimas virsta konkrečiu meilės perkeistame gyvenime“, – pridūrė popiežius. (SAK / Vatican News)