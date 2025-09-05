Popiežiaus audiencija Lenkijos prezidentui
Penktadienį, rugsėjo 5 d., popiežius Leonas XIV priėmė Lenkijos Respublikos prezidentą Karolį Tadeuszą Nawrockį, kuris vėliau taip pat susitiko su Valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu.
Šventojo Sosto spaudos salės oficialiame komunikate skelbiama, kad per draugišką pokalbį Valstybės sekretoriate buvo aptarta šalies socialinė ir politinė padėtis, ypač daug dėmesio skiriant vertybėms, kuriomis vadovaujasi Lenkijos visuomenė, ir būtinybei siekti konsensuso sprendžiant iššūkius, su kuriais ji susiduria. Taip pat buvo aptarti tarptautiniai klausimai, ypatingą dėmesį skiriant karui Ukrainoje ir Europos saugumui.
