Pirmoji Leono XIV knyga – interviu: „Reikia dar daug ko išmokti“ (I dalis)
„Esate pirmasis popiežius iš Jungtinių Valstijų, bet taip pat esate, galima pasakyti, antrasis popiežius, turintis Lotynų Amerikos perspektyvą. Su kuo labiau tapatinatės?“, – klausė žurnalistė.
„Manau, kad atsakymas yra „Su abiem“. Žinoma, esu amerikietis, iš tiesų jaučiuosi amerikiečiu, bet taip pat labai myliu Peru, šios šalies žmones – tai dalis to, kas esu. Pusę savo tarnystės laiko praleidau Peru, todėl Lotynų Amerikos perspektyva man yra labai svarbi“, – atsakė Leonas, pasak kurio, ši patirtis jam leidžia gerai suprasti ir įvairius dalykus apie popiežiaus Pranciškaus žvilgsnį į Bažnyčią bei kaip toliau įgyvendinti pranašišką viziją dėl Bažnyčios šiandien ir rytoj.
Jei susitiktų JAV ir Peru komandos, už kurią popiežius sirgtų? „Dėl emocinio ryšio, ko gero, už Peru“, – prisipažino Leonas, tuoj pat pridūręs, kad, kaip popiežius, yra visų komandų sirgalius. Jis prisiminė, kad šeimoje sirgo už vieną Čikagos beisbolo komandą, o jo motina – už kitą. „Išmokome, net sporte, konkuruoti atvirai, dialogiškai, draugiškai ir be pykčio, taip pat todėl, kad būtume galėję likti be vakarienės“, – juokėsi Leonas.
„Esate popiežius jau keletą mėnesių. Kaip suprantate popiežiaus vaidmenį?“, – jau rimčiau klausė žurnalistė.
„Man dar reikės daug ko išmokti. Daug dalykų, manau, galėjau perprasti be didelių sunkumų, ypač apie sielovadinę veiklą. Stebina, kad žmonių reakcijos ir toliau yra tokios puikios, kad visų amžiaus grupių žmonės reaguoja taip teigiamai... Aš vertinu visus, nesvarbu, kas jie yra, su kuo juo ateina, aš jų klausausi“, – sakė Leonas XIV. Visiškai jam naujas aspektas – atsidurti tarp pasaulio lyderių, tapti tokiu viešu asmeniu.
„Žmonės žino apie mano pokalbius telefonu ar susitikimus su įvairių vyriausybių, pasaulio šalių vadovais, ir Bažnyčios balsas vaidina svarbų vaidmenį. Daug mokausi apie ilgametį Šventojo Sosto vaidmenį diplomatiniame pasaulyje... Visi šie dalykai man yra visiškai nauji. Daugelį metų stebėjau aktualijas. Stengiausi visada būti informuotas, bet popiežiaus vaidmuo – tikrai naujas dalykas. Daug mokausi, jaučiu, kaip viskas reikalauja didelių pastangų, tačiau nesijaučiu parblokštas. Tačiau tiesa, kad teko labai greitai šokti į gilų vandenį“, – kalbėjo Leonas ir priminė, kad svarbiausias popiežiaus, Petro įpėdinio, vaidmuo yra sutvirtinti kitų tikėjimą, o tai gali įvykti tik su Dievo malone ir Šventosios Dvasios pagalba. Ir savo išrinkimą jis tegali paaiškinti Šventąja Dvasia.
„Dėl savo tikėjimo, dėl to, kaip gyvenau, dėl savo supratimo apie Jėzų Kristų ir Evangeliją, aš pasakiau „Taip“ ir dabar esu čia. Tikiuosi, kad galėsiu stiprinti kitų tikėjimą, nes tai yra pagrindinis Petro įpėdinio vaidmuo“, – pakartojo Leonas.
Elisa Anna Allen priminė, kad popiežius jau daug kartų kalbėjo apie taiką įvairiuose kraštuose, išskyrė Ukrainą. Ar Vatikano tarpininkavimas šiame konflikte yra realistiškas?
„Aš skirčiau Šventojo Sosto balsą, skatinantį taiką, ir tarpininko vaidmenį, kuris, mano nuomone, labai skiriasi nuo pirmojo, nėra toks realistiškas. Manau, kad žmonės išgirdo įvairius mano raginimus, kuriais perdaviau savo, krikščionių ir geros valios žmonių balsą, kad taika yra vienintelis sprendimas. Po tiek metų beprasmiškų abiejų pusių žūčių – ne tik šiame konflikte, bet ir kituose – manau, kad žmonės turi kažkaip pabusti ir pasakyti, kad galima elgtis kitaip“, – svarstė Leonas, kuris, kaip žinia, būdamas Peru vyskupu Rusijos pradėtą karą pavadino imperialistiniu. Pasak popiežiaus, buvo pasiūlyta pora kartų surengti Rusijos ir Ukrainos derybas Vatikane ar kitoje bažnytinėje nuosavybėje. Nuo karo pradžios Šventasis Sostas stengėsi išlaikyti, kad ir kaip sunku būtų, neutralumo poziciją. Tačiau ne Vatikano tarpininkavimo realistiškumas yra svarbiausia, o pakankamos tarptautinės bendruomenės veikėjų pastangos priversti nesutarimus spręsti ne karu.
„Mes toliau viliamės. Tvirtai tikiu, kad niekada negalime prarasti vilties. Aš dedu daug vilčių į žmogaus prigimtį. Yra neigiama pusė: esama blogų veikėjų, pagundų. Dėl kiekvienos nuostatos galima rasti gerų ir ne tokių gerų motyvų. Tačiau svarbu toliau skatinti žmones siekti aukštesnių vertybių, tikrų vertybių, kurios kuria skirtumą. Galime išlaikyti viltį ir toliau stengtis bei sakyti žmonėms, kad reikia elgtis kitaip“, – sakė Leonas XIV. (RK / Vatican News)