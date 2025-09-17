Leono XIV kreipimasis dėl Gazos gyventojų egzodo
„Išreiškiu gilų artumą Gazos gyventojams palestiniečiams, kurie gyvena baimėje ir nepriimtinomis sąlygomis, priversti dar kartą palikti savo žemes“, – trečiadienio bendrojoje audiencijoje pasakė Leonas XIV. Šiomis valandomis šimtai tūkstančių palestiniečių buvo priversti palikti Gazos miestą tuo metu, kai Izraelio kariuomenė čia pradėjo naują karinę operaciją.
Prieš Visagalį Dievą, kuris įsakė „Nežudyk“, ir visos žmonijos akivaizdoje kiekvienas asmuo pasižymi neliečiamu orumu, kurį reikia gerbti ir saugoti, pabrėžė popiežius.
„Vėl raginu susitarti dėl paliaubų, paleisti įkaitus, siekti diplomatinio sprendimo derybų būdu, visapusiškai gerbiant tarptautinę humanitarinę teisę. Kviečiu visus prisijungti prie mano nuoširdžios maldos, kad greitai išauštų taikos ir teisingumo aušra“, – sakė Leonas.
*
Pasveikinęs bendrojoje audiencijoje dalyvavusias piligrimų grupes iš įvairių kraštų, popiežius Leonas padėkojo už sveikinimus jo vardinių proga. (RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 17, 12:30