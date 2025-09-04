Leono XIV audiencija Izraelio prezidentui I. Herzogui
Pasak jos komunikato, nuoširdžiuose pokalbiuose aptarta politinė ir socialinė padėtis Artimuosiuose Rytuose, kur jau vyksta daug konfliktų, ypatingą dėmesį skiriant tragiškai padėčiai Gazoje. Palinkėta, kad greitai atsinaujintų derybos tarp žydų ir palestiniečių, kad drąsiais abiejų šalių sprendimais ir su tarptautinės bendruomenės parama būtų išlaisvinti visi įkaitai, skubiai pasiektos nuolatinės paliaubos, palengvintas saugus humanitarinės pagalbos patekimas į labiausiai nukentėjusias vietas ir užtikrinta visa humanitarinės teisė, pripažįstant abiejų tautų teisėtus lūkesčius.
Kalbėta apie tai, kaip užtikrinti palestiniečių tautos ateitį ir iš tiesų pasiekti taiką ir stabilumą regione per dviejų valstybių sprendimą, vienintelį kelią iš dabartinio karo. Paminėta padėtis Vakarų Krante ir svarbus Jeruzalės miesto klausimas. Kartu pripažinta istorinė Šventojo Sosto ir Izraelio santykių vertė, aptarti kai kurie klausimai, susiję su valstybės institucijų ir vietos Bažnyčios santykiais, ypatingą dėmesį skiriant krikščionių bendruomenių svarbai ir jų įsipareigojimams dėl žmogiškos ir visuomeninės pažangos krašte ir visuose Artimuosiuose Rytuose, ypač švietimo, socialinės santarvės ir regiono stabilumo srityse. (RK / Vatican News)