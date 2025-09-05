Leonas XIV: turime saugoti kūriniją atsimindami, kad ir mes esame kūriniai
Aplankęs parką, laukus ir patalpas, popiežius Leonas XIV vadovavo Žodžio liturgijai. „Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius... Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos“ (Mt 6, 26. 28), – Evangelijos citata pradėjo popiežius šia proga sakytą trumpą homiliją. Mokytojas iš Nazareto dažnai remiasi gamtos pavyzdžiais. Jo palyginimuose dažnai minima augmenija ir gyvūnija. Ragindamas stebėti ir kontempliuoti kūriniją, jis nori mums padėti suprasti Kūrėjo planą.
Viską nuo pat pradžių Kūrėjas taip išmintingai sutvarkė, kad visos būtybės dalyvautų Dievo Karalystės kūrime. Kiekviena būtybė turi svarbų ir konkretų vaidmenį Dievo plane ir kiekviena yra „gera“, kaip pabrėžiama Pradžios knygoje (plg. Pr 1, 1–29). Visos kūrinijos viršūnėje yra žmogus – tobuliausias ir gražiausias kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau su šia žmogui suteikta privilegija yra susijusi ir didžiulė atsakomybė: saugoti visus kitus kūrinius, gerbiant Kūrėjo planą. Todėl kūrinijos saugojimas, sakė popiežius, yra kiekvieno žmogaus pašaukimas ir pareiga, kurią jis turi vykdyti niekada nepamiršdamas, kad esame kūriniai tarp kūrinių, o ne kūrėjai.
Šiandien atidaromas „Borgo Laudato si’“ yra viena iš Bažnyčios iniciatyvų, skirtų įgyvendinti šį pašaukimą būti Dievo kūrinijos saugotojais. Pasak popiežiaus, tai sudėtinga, bet graži ir žavinga užduotis. Kastel Gandolfe atidaromas ūkis ir studijų centras, kaip norėjo jo sumanytojas popiežius Pranciškus, turi būti „sėkla, kuri gali duoti teisingumo ir taikos vaisių“. Tai, kas šią dieną atidaroma, yra nepaprastai gražus sintezės pavyzdys, kai dvasinis gyvenimas, gamta, istorija, menas, darbas ir technologijos siekia harmoningai sugyventi. Juk būtent tai ir reiškia sąvoka „kaimas“ – vietą, kur viešpatauja artimi ir draugiški tarpusavio santykiai. Visa tai negali nekalbėti mums apie Dievą, sakė popiežius Leonas XIV. (jm / Vatican News)