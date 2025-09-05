Leonas XIV: nevalia religijoms teisinti karų ir smurto
Popiežius patikino, kad tikintiesiems ateitis yra ne užtvaros ir spygliuotos vielos, o vieni kitų priėmimas. Pasak jo, tik taip didžiųjų religinių tradicijų dvasinis paveldas, kurio ištakos glūdi Viduržemio jūros regione, bus kaip raugas šiame ir kituose regionuose – taikos, atvirumo, brolybės ir kūrinijos globos šaltinis. Leonas pridūrė, kad tos pačios religijos buvo, kartais ir toliau yra išnaudojamos smurtui ir ginkluotiems konfliktams pateisinti. „Turime atmesti tokias Šventąjį Dievo Vardą niekinančias šventvagystės formas ir tai daryti savo gyvenimo būdu“, – sakė popiežius.
Leonas ragino jaunimą būti nenuviliančios ir Kristaus meilėje įsišaknijusios vilties ženklais pasaulyje ir nebijoti. „Būkite taikos daigais ten, kur dygsta neapykanta ir priešiškumas; vienybės kūrėjais ten, kur viešpatauja poliarizacija ir nedraugystė; balsas, prašantis teisingumo ir orumo tiems, kurie neturi balso; šviesa ir druska ten, kur gesta tikėjimo liepsna ir nyksta gyvenimo skonis. Nenusileiskite, jei kas nors jūsų nesupranta. Šventasis Karolis Fuko sakydavo, kad Dievas pasitelkia net priešingą vėją, kad nuvestų į uostą“, – drąsindamas priminė Leonas XIV. (SAK / Vatican News)