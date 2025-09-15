Leonas XIV: „ne mano, o Tavo, Viešpatie, valia“
Kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas, pasveikino Leoną XIV su 70-uoju gimtadieniu. Dėkodamas jam ir kitiems kardinolams popiežius atkreipė dėmesį į sutapimą: jis gimė rugsėjo 14-ąją – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventės dieną. Popiežius patikino, kad nuo pat savo pašaukimo pradžios jis visada atsiliepdavo žodžiais: „tebūna ne mano, o Tavo, Viešpatie, valia“.
Popiežius kardinolams išsakė viltį, kad tikinčiųjų entuziazmas per šiuos Vilties jubiliejus metus atneš daug vaisių Evangelijos skelbimo misijai, pasidžiaugė ekumeniniu tikėjimo kankinių ir liudytojų minėjimo ekumeniniu pobūdžiu ir pakvietė visus kartu toliau būti vienybės, meilės ir vilties liudytojais.
Po tosto popiežiaus garbei, torto pjaustymo ir popiežiui sugiedos gimtadienio giesmės, Leonas XIV pabendravo su bazilikos prieigose buvusiais žmonėmis. (SAK / Vatican News)