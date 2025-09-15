Paieška

Popiežius

Leonas XIV: „ne mano, o Tavo, Viešpatie, valia“

Rugsėjo 14-ossios vakarą, pasibaigus XXI a. tikėjimo kankinių ir liudytojų minėjimui Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje, popiežius Leonas XIV pasveikino jame dalyvavusius kitų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių atstovus, po to susitiko su minėjime dalyvavusiais kardinolais ir kitais garbingais svečiais. Apie Šv. Paulius bazilikos Pinakotekos salėje vykusius susitikimus su popiežiumi informavo Šventojo Sosto Spaudos salė.

Kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas, pasveikino Leoną XIV su 70-uoju gimtadieniu. Dėkodamas jam ir kitiems kardinolams popiežius atkreipė dėmesį į sutapimą: jis gimė rugsėjo 14-ąją – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventės dieną. Popiežius patikino, kad nuo pat savo pašaukimo pradžios jis visada atsiliepdavo žodžiais: „tebūna ne mano, o Tavo, Viešpatie, valia“.

Popiežius kardinolams išsakė viltį, kad tikinčiųjų entuziazmas per šiuos Vilties jubiliejus metus atneš daug vaisių Evangelijos skelbimo misijai, pasidžiaugė ekumeniniu tikėjimo kankinių ir liudytojų minėjimo ekumeniniu pobūdžiu ir pakvietė visus kartu toliau būti vienybės, meilės ir vilties liudytojais.

Po tosto popiežiaus garbei, torto pjaustymo ir popiežiui sugiedos gimtadienio giesmės, Leonas XIV pabendravo su bazilikos prieigose buvusiais žmonėmis. (SAK / Vatican News)

2025 rugsėjo 15, 10:33

