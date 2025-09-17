Leonas XIV. „NATO nepradėjo jokio karo“
Rugsėjo 16 dienos vėlų vakarą popiežius Leonas XIV paliko Kastelgandolfo rezidenciją, kurioje ilsėjosi vieną naktį, ir sugrįžo į Romą. Prieš sėsdamas į automobilį, Šventasis Tėvas stabtelėjo prie grupės tikinčiųjų, taip pat trumpai atsakė į keletą klausimų.
„Ar matėte Gazos egzodą? Tuos vargšus žmones, kuriems teko visus namus sukrauti į vieną maišą?“, – klausė žurnalistas.
„Daugelis neturi kur eiti, visiems neramu. Aš taip pat kalbėjausi su ten esančiais mūsų tikinčiaisiais, su klebonu. Kol kas jie nori pasilikti, jie atsilaiko, bet tikrai reikia ieškoti kito sprendimo“, – sakė popiežius.
„Tuo tarpu Kremlius teigia, kad NATO kariauja su Rusija“, – tęsė žurnalistas.
„NATO nepradėjo jokio karo. Lenkai yra susirūpinę, nes mato, kad jų oro erdvė buvo pažeista, todėl situacija yra labai įtempta, labai“, – atsakė Leonas, patvirtinęs, kad ir jis jaučia didelį nerimą. (RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 17, 10:08