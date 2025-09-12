Leonas XIV: brolybė yra autentiškiausias artumo vardas
Šv. Petro bazilika ir Vatikano fondai Fratelli tutti, Be human ir Saint Peter for Humanity rugsėjo 12 ir 13 rengia įvairias kultūrines ir religines iniciatyvas, renginio svečiai iš viso pasaulio, įskaitant Nobelio laureatus, teminiuose susitikimuose svarsto kaip stiprinti žmonijos brolybę, plėsti pasaulio bendrystę ir užtikrinti kūrinijos apsaugą. Šeštadienio vakarą Šv. Petro aikštėje vyks šventinis koncertas su šviesų spektakliu. Jame – įėjimas nemokamas – pasirodys daug žinomų dainininkų, jį transliuos Vatikano ir kitos medijos. Penktadienio rytą popiežius susitiko su didele grupe pasaulinio susitikimo dalyvių ir rengėjų ir pasakė jiems kalbą.
„Planeta paženklinta karų ir susiskaldymo, tad kuo labiau jus tevienija stiprus ir drąsus „ne“ karui ir „taip“ taikai ir brolybei“, – pažymėjo popiežius Leonas. Jis patikino popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kad karas nėra teisingas kelias konfliktams spręsti. „Pasiryžti konfliktą pakelti, išspręsti ir paversti naujo proceso jungiamąja grandimi“ (Evangelii gaudium, 227) – tai išmintingųjų kelias, kuriuo eina drąsieji, tęsė popiežius pažymėdamas, kad Pasaulinio susitikimo apie žmonijos brolybę dalyviai savo dalyvavimu liudija tą išmintį, kuri vienija kultūras ir religijas, ir yra tylioji galia, kuri, nepaisant visų skirtumų, leidžia kituose atpažinti brolius ir seseris.
Pasak Leono, šiandien labiau nei bet kada turime savęs klausti, kur esu, kai žudomas brolis, sesuo ir šį klausimą paversti susitaikymo principu. Kur esu vykstant jaunų žmonių gyvenimus griaunantiems karams, kurie verčia imtis ginklo, nusitaiko į beginklius civilius, vaikus, moteris ir senelius, nuniokoja miestus, aplinką ir ištisas ekosistemas, palieka tik griuvėsius ir skausmą? Kur esu, kai niekinami, įkalinami ir atmetami migrantai, kai ieškantys išganymo ir vilties susiduria tik su užtvaromis ir abejingumu? Kur esu, kai vargstantieji kaltinami dėl savo skurdo, kai jie užmirštami ir atmetami pasaulyje, kuriame pelnas vertinamas labiau už žmonės? „Broli, sese, kur esi hipersujungtame pasaulyje, kuriame vienatvė ardo socialinius ryšius ir daro mus svetimus net sau?“ – klausė popiežius ir tęsė: – „atsakymas negali būti tylėjimas. Tu esi atsakymas per savo dalyvavimą, įsipareigojimą ir drąsą. Atsakymas yra rinkimasis kitos gyvenimo krypties, naujų socialinės labdaros formų ir kartų solidarumo. Reikia ne tik deklamuoti žmogaus teisių sąrašą, bet imtis konkrečių veiksmų ir motyvų, kurie pakeistų mūsų kasdienį gyvenimą.“
Brolybė yra autentiškiausias artumo vardas. Jis reiškia atrasti kito veidą. Tie, kurie tiki, atpažįsta slėpinį: jie Dievo veidą atpažįsta vargstančiųjų, pabėgėlių ir net priešo veide.
„Žmonijai reikia plačios žmogiškumo sąjungos, pagrįstos ne galia, o globa, ne pelnu, o dovanojimu, ne įtarumu, o pasitikėjimu: globa, dovanojimas ir pasitikėjimas yra ne pramogos dorybės, o ekonomikos ramsčiai, kurie ne žudo, o sustiprina ir plečia dalyvavimą gyvenime“, – pažymėjo Leonas, karštai paraginęs atminti Jėzaus žodžius šv. Jono Evangelijoje: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“. (SAK / Vatican News)