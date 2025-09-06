Leonas XIV: Bažnyčiai reikia mariologijos
Pasak Leono, mariologinės teologijos uždavinys – ugdyti visų pirma visoje Dievo tautoje pasiryžimą iš naujo, su nuolankumu ir drąsa, pradėti nuo Dievo, jo Žodžio ir artimo poreikių. Be to, žadinti norą siekti iš Trejybės trykštančios vienybės ir pasauliui liudyti tikėjimo groži, meilės vaisingumą ir vilties, kuri nenuvilia, pranašystę. Leonas pabrėžė, kad Dievo slėpinio ir žmogaus istorijos kontempliavimas su vidiniu Marijos žvilgsniu mus apsaugoja nuo mistifikavimo, propagandos, ideologijos ir ydingos informacijos, niekuomet negalėsiančių ištarti neginkluotą ir nuginkluojantį žodį.
Popiežius savo kalboje paminėjo kongreso darbuose aptartas teologines ir biblines Jubiliejaus ir sinodiškumo sąvokas Viešpaties Motinos Marijos pašaukimo ir misijos kontekste.
Pasak Leono, Marija, kaip Jubiliejaus moteris, atrodo kaip visuomet sugebanti pradėti iš naujo, visų pirma įsiklausydama į Dievo žodį. Popiežius patikslino mintį pagal šv. Augustino mokymą Išpažinimuose, jog „visi į tave kreipiasi prašydami patarimo apie tai, ko nori, be ne visuomet išgirsta atsakymo, kurio laukė. Ištikimiausias tarnas yra tas, kuris siekia ne išgirsti to, ko nori, o norėti tai, ką iš tavęs išgirdo“. Kaip „sinodiška“ moteris, Marija yra visaverčiai ir motiniškai įtraukta į Šventosios Dvasios veiksmus – Dvasios, kuri kviečia eiti kartu, kaip broliams ir seserims, visus, kurie prieš tai manė turintys priežastį laikytis toliau nuo vienas kito, dėl abipusio įtarumo ir net nedraugiškumo.
Bažnyčia su marijiška širdimi neatsisako sau, kitiems ir Dievui kelti nepatogius klausimus – „kaip tai įvyks?“ (Lk 1,34) – ir eiti reikliais tikėjimo ir meilės keliais. „Štai kodėl Bažnyčiai reikia mariologijos“, – patikino Leonas XIV. (SAK / Vatican News)