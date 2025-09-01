Leonas XIV aukojo Šv. Augustino ordino generalinės kapitulos pradžios Mišias
„Švenčiame šią Eucharistiją generalinės kapitulos, kuri yra malonės momentas Šv. Augustino ordinui ir visai Bažnyčiai, pradžioje“, – sakė popiežius homilijoje, kurioje pabrėžė Šventosios Dvasios darbą. Galima pridurti, kad pirmadienio vakarui buvo parinkta būtent Mišių Šventosios Dvasios garbei liturgija.
Leonas citavo Didimo Aklojo žodžius apie Sekminių dieną nužengusią Dvasią, apie platų, galingą, nesulaikomą jos veikimą. „Prašykime Viešpatį, kad taip būtų ir jums: kad jo Dvasia „plačiai ir nesulaikomai“ nugalėtų bet kokią žmogišką logiką, kad trečiasis Dievo Asmuo tikrai taptų ateinančių dienų pagrindiniu veikėju“, – pridūrė jis. Šventoji Dvasia kalba ir šiandien. Ji tai daro širdies gelmėse, per brolius bei gyvenimo aplinkybes. Svarbu, kad kapitulos nusiteikimas, derantis su Bažnyčios tradicija, būtų ir nusiteikimas klausytis Dievo ir kitų.
Antra, svarbu viską daryti nuolankiai. Šv. Augustinas, apsvarstęs daugybę būdų, kuriais Šventoji Dvasia per amžius veikė pasaulyje, ragino būti nuolankiais Dievo laisvės ir nenuspėjamumo akivaizdoje. Tegul niekas negalvoja, kad jau turi visus atsakymus. Tegul kiekvienas pasidalija tuo, ką turi, tegul visi priima tai, ką Viešpats įkvepia, atsimindami pranašo Izaijo žodžiais, kad jis yra virš mūsų taip, kaip dangus yra virš žemės.
Trečiasis popiežiaus Leono XIV homilijoje pabrėžtas akcentas buvo vienybė. „Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui“, – sakoma Mišiose skaitytose apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams eilutėse. Dvasia dalija kiekvienam atskirai ir kaip nori, bet visus suvienija viename kūne (žr. 1 Kor 12, 7 ir toliau).
„Vienybė turi būti ne tik jūsų pastangų pagrindinis tikslas, bet ir jūsų veiksmų bei bendradarbiavimo vertinimo kriterijus, nes tai, kas vienija, yra iš Dvasios, o tai, kas skaldo, negali būti iš jos“, – sakė popiežius, cituodamas šv. Augustiną, susiejusį vienybę su artimo meile ir Šventosios Dvasios veikimu.
„Klausymasis, nuolankumas ir vienybė – štai trys naudingi patarimai, kuriuos artimiausioms dienoms jums dovanoja liturgija“, – sakė popiežius Leonas Šv. Augustino ordino generalinės kapitulos nariams. Galima pridurti, kad, kaip savo sveikinimo žodyje sakė darbą baigiantis ordino vyresnysis Alejandro Moralis, Šv. Augustino bažnyčioje yra saugomos šio Bažnyčios tėvo motinos – šv. Monikos – relikvijos. Mišiose taip pat dalyvavo seserys augustinės, susijusių kongregacijų vyresnieji ir pasauliečių draugijų atstovai.
„Jūsų buvimas tarp mūsų yra brangi dovana, iškalbingas mus jungiančios bendrystės ir remiančios brolybės ženklas. Gegužės 8 d. mes padėkojome Dievui už Jūsų išrinkimą Petro įpėdiniu. Šiandien norime pakartoti tą pačią padėką, vadindami jus ne tik visuotiniu Ganytoju, bet ir broliu, kuris dalijosi su mumis kelione, kai buvo generalinis prioras, liudydamas artumą ir atsidavimą“, – sakė Šv. Augustino ordino vadovas.
„Esu šv. Augustino sūnus“, – tokiais žodžiais, galima prisiminti, 2025 metų gegužės 8-ąją, išrinkimo dieną, prisistatė Leonas XIV, Šv. Augustino ordino narys, pats buvęs Ordino vyresniuoju, pirmasis popiežius iš augustinų gretų.
Šv. Augustino ordino įsteigimo data – 1244 metai, kai popiežiaus Inocento IV potvarkiu grupė Toskanos regiono eremitų priėmė šv. Augustino regulą, 1254 metais į naująją vienuoliją buvo įtrauktos kelios kitos bendruomenės. Šv. Augustino ordinas priklauso vadinamųjų elgetaujančių vienuolijų grupei, tarp kurių – visiems plačiai žinomi pranciškonai bei dominikonai, taip pat atsiradę tuo pačiu laikotarpiu. Pagal Šv. Augustinų ordino pavadinimą lotynų kalba – Ordo Sancti Augustini – jo nariai, apie 2500 vyrų, prie savo vardo prideda atitinkamą trumpinį OSA. Moterų augustinių yra apie 700.
Viduramžiais įsteigtas Šv. Augustino ordinas nėra tiesiogiai susijęs šv. Augustinu, gimusiu 354 ir mirusiu 430 metais, tačiau ypatingai vadovaujasi šio Bažnyčios tėvo paliktais raštais apie bendruomeninį ir krikščioniškąjį gyvenimą. Pasak dabartinės Šv. Augustino ordino konstitucijos, jo nariai jį pripažįsta savo „tėvu, mokytoju ir dvasiniu vadovu“, o save – gavusiais iš jo doktriną ir dvasingumą.
Galima priminti, kad šv. Augustinas pats praktikavo bendruomeninį gyvenimą, rašė apie jį savo laiškuose, patarė ir kitiems, kaip disciplinuoti vienuolinį gyvenimą ir auginti bendruomenės narių dvasingumą. Amžiams bėgant, šv. Augustino nurodymus papildžius vėlesnio laikotarpio potvarkiais ir apmąstymais, susiformavo rinkinys, žinomas „Šv. Augustino regulos“ pavadinimu, nors, kaip minėta, jo autorystė priklauso ne vien pačiam Augustinui. Šis rinkinys per amžius darė įtaką šimtų bendruomenių gyvenimo taisyklėms ir stiliui, jo nuostatos inkorporuotos ir į dabartinę Šv. Augustino ordino konstituciją.
Rugsėjo 1–18 dienomis vyksianti Šv. Augustino ordino kapitula yra 188 ordino istorijoje, įskaičiuojant ir tarpines kapitulas, kurių klausimų apimtis yra kiek mažesnė. O naujasis vyresnysis taps 98-uoju ordino vadovu. (RK / Vatican News)