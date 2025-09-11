Karmelitų kapitula Malange. Leono sveikinimas
Raginimas „atlikti kokį darbą“, išsakytas Karmelitų ordino reguloje, yra kvietimas visiems karmelitams vienuoliams įkūnyti mylintį Kristų, gailestingai ir jautriai apkabinantį kiekvieną žmogų. Tai pažymėjo laiške karmelitų vadovams ir atstovams iš viso pasaulio, šiomis dienomis, iki rugsėjo 26 d. posėdžiaujantiems ordino generalinėje kapituloje Malange, Indonezijoje, popiežius Leonas XIV.
Popiežius meldė vienuolius, kad jie tiek per dvasines pratybas, dvasinį palydėjimą, darbą parapijose ir jaunimo ugdymą ir ištikimai kliaudamiesi bendruomeniniais meilės ryšiais liudytų vienybės malonę, ypač tose visuomenės dalyse, kurias slegia susiskaldymas ir susipriešinimas.
Popiežius laiške, adresuotame ordino generaliniam priorui t. Míċeál O'Neill O.Carm, pavedė karmelitų ordino generalinę kapitulą Karmelio kalno Švč. M. Marijai, visiems Karmelio kalno Švč. M. Marijos brolių ordino nariams suteikė savo palaiminimą. „Esu tikras, pridūrė Leonas, kad posėdžiaujant per šiuos Jubiliejinius metus, laikas praleistas kartu taps dingstimi dvasiškai atsinaujinti. „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“, – pacitavęs Laišką žydams (Žyd 10,23) paragino Leonas. (SAK / Vatican News)