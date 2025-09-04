Į Ukrainą atvyksta popiežiaus legatas kardinolas C. Sepe
Neapolio arkivyskupas emeritas, 82 m. kardinolas C. Sepe, buvęs ilgametis Romos kurijos prelatas, ne pirmąjį kartą lankosi Ukrainoje. Tačiau šį kartą jis atvyksta kaip popiežiaus legatas. Kaip nurodoma jo skyrimo laiške, jis perduos popiežiaus Leono rūpestį dėl Ukrainą užklupusio labai sunkaus laikotarpio ir Haličo metropolijos jubiliejinės sukakties proga užtikrins popiežiaus meilę ir artumą visiems iškilmės dalyviams, abiejų apeigų katalikų – lotynų ir graikų – tikintiesiems, ir visiems Ukrainos žmonėms.
Popiežiaus skyrimo laiške primenama, kad 1375 m. bule Debitum pastoralis officii popiežius Grigalius XI pertvarkė Haličo lotynų apeigų vyskupiją į metropoliją su trimis jai pavaldžiomis vyskupijomis: Peremislio, Lucko ir Chelmo. Metams bėgant ir pakeitusi vardą dabartinė Lvivo arkivyskupija yra kitų šešių Ukrainoje lotynų katalikų apeigų vyskupijų motininė Bažnyčia. Būtent jos arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis paprašė popiežiaus Leono atsiųsti savo asmeninį legatą į visam kraštui svarbų renginį, visų pirma Ukrainos katalikams, lotynų apeigų Bažnyčiai ir graikų apeigų Bažnyčiai. Dauguma krašto katalikų priklauso pastarajai Bažnyčiai.
„Perduosiu popiežiaus prašymą paraginti visus šalies katalikus tikinčiuosius, kad rūpestingiau vykdytų meilės įsakymą šeimose, visuomenėje ir kasdieniame gyvenime, puoselėtų krikščioniškąją vilties dorybę ir toliau atkakliai melstų Dievą taip trokštamos taikos malonės, kurią tik Dievas gali duoti“, – pažymėjo prieš išvykdamas į Ukrainą kardinolas C. Sepe.
Popiežius legatas C. Sepe susitikime su Italijos spaudos atstovais sakė, kad atvykta į Ukrainą perduoti ne tik popiežiaus palaiminimą, bet ir Leono XIV prašymą „sužadinti tautai gyvenimo be karo, dronų ir raketų viltį“.
„Bažnyčia neturi nei raketų, nei dronų – ji kliaunasi malda. Turime sužadinti žmonijos jautrumą, kad žmogus žmogui, kad ir kokių religinių įsitikinimų, netaptų vilku“, – patikino C. Sepe.
Oficialaus vizito metu popiežiaus legatas vadovaus Leono XIV paskirtai delegacijai, kurią sudarys du Lotynų katalikų Bažnyčios Ukrainoje prelatai. Popiežiaus legatą taip pat lydės apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Vizito proga kardinolas C. Sepe Lvivo ligoninėje aplankys per Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą sužeistus kareivius ir padės statydinsimos naujos Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos, bažnyčios kertinį akmenį.
„Popiežiaus Leono pavedimu patikėsiu visą Ukrainą ir jos žmones Švč. M. Marijos ir visų Ukrainos šventųjų bei palaimintųjų užtarimui“, – patikino kardinolas C. Sepe, daug metų Vatikanui tarnavęs nunciatūrų ir Valstybės sekretoriato darbuotojas, Dvasininkijos kongregacijos sekretorius, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, vienas iš 2000 m. Didžiojo jubiliejaus centrinio komiteto vadovų, Neapolio arkivyskupas emeritas. (SAK / Vatican News)