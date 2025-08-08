Paieška

Sekmadienio vidudienio malda Kastel Gandolfe liepos 20 d. Sekmadienio vidudienio malda Kastel Gandolfe liepos 20 d.  (@VATICAN MEDIA)
Popiežius

Žolinės savaitgalį popiežius praleis Kastel Gandolfe

Popiežius Leonas XIV vėl praleis kelias dienas Kastel Gandolfo vasaros rezidencijoje. Žolinės iškilmę jis švęs su vietos gyventojais.

Ateinantį penktadienį, rugpjūčio 15 d., Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Mišias popiežius aukos Kastel Gandolfo Šv. Tomo Vilanoviečio parapijos bažnyčioje. Vidudienį miestelio aikštėje priešais popiežių rūmus jis kalbės „Viešpaties angelo“ maldą kartu su vietos gyventojais ir piligrimais.

Sekmadienį, rugpjūčio 17 d., popiežius aukos Mišias Švč. M. Marijos „della Rotonda“ šventovėje, esančioje prie pat popiežiškųjų rūmų parko. Mišiose dalyvaus Albano vyskupijos „Caritas“ savanoriai ir jų globojami žmonės. Sekmadienio vidudienio maldai popiežius vadovaus Kastel Gandolfo miestelio aikštėje. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 08, 09:30

