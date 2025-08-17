Paieška

Rugpjūčio 17 d. vidudienio malda Kastel Gandolfe Rugpjūčio 17 d. vidudienio malda Kastel Gandolfe  
Popiežius

„Viešpaties angelas“: „Veikimas pagal tiesą turi kainą“

Rugpjūčio 17 dienos vidudienį, tuoj po Mišių netolimoje Albano vyskupijos šventovėje, popiežius Leonas XIV grįžo į Kastel Gandolfą ir vadovavo „Viešpaties angelo“ maldai, kreipdamasis į pagrindinėje miestelio aikštėje susirinkusius maldininkus. Jis dar kartą komentavo sekmadienio Evangelijos skaitinį – nelengvai suprantamus, aštrius Jėzaus žodžius, atvirai perspėjančius mokinius, kad jo – tad ir jų – misija nebus pasitikta vien su gėlėmis, kad ji daugeliui taps „prieštaravimo ženklu“.

Taip sakydamas Viešpats jau užsimena apie tai, su kuo susidurs, kai Jeruzalėje bus suimtas, įžeidinėjamas, mušamas, nukryžiuotas, kai jo žinia, nors ir kalbanti apie meilę ir teisingumą, bus atmesta, kai tautos vadai piktai reaguos į jo skelbimą. Daugelis bendruomenių, į kurias evangelistas Lukas vėliau kreipėsi savo raštais, patyrė tokį pat persekiojimą, nors, kaip mums sako Apaštalų darbai, jos buvo taikios ir, nepaisant savo ribotumo, stengėsi kuo geriau gyventi pagal Mokytojo meilės žinią (žr. Apr 4, 32–33).

„Visa tai mums primena, kad gėris ne visada sulaukia teigiamo atsako. Priešingai, kartais būtent dėl to, kad gėrio grožis erzina tuos, kurie jo nepriima, jį darantys žmonės susiduria su stipriu pasipriešinimu, netgi patiria prievartą ir piktnaudžiavimą. Veikimas pagal tiesą kainuoja, nes pasaulyje yra tų, kurie renkasi melą ir todėl velnias, tuo pasinaudodamas, dažnai mėgina trukdyti gerųjų veiksmams“, – sakė popiežius Leonas. 

Anot jo, Jėzus kviečia mus, su jo pagalba, nepasiduoti ir nesusitapatinti su tokiu mentalitetu, bet toliau veikti savo ir visų labui, net ir tų, kurie mums kelia kančią. Jis kviečia mus neatsakyti į piktybes kerštu, bet likti ištikimiems tiesai meilėje. Kankiniai liudijo tai praliedami kraują už tikėjimą. Mes, skirtingomis aplinkybėmis ir būdais, galime elgtis su panašiu nusistatymu. 

Pagalvokime, kvietė Leonas, apie kainą, kurią turi sumokėti geras gimdytojas, jei norės gerai ir sveikai auklėti savo vaikus: anksčiau ar vėliau jis turės pasakyti „Ne“, pataisyti, pats dėl to kentėdamas. Tas pats galioja mokytojui, norinčiam tinkamai ugdyti savo mokinius, kokios nors srities profesionalui, dvasininkui, politikui, kurie siekia sąžiningai vykdyti savo misiją, visiems, kurie stengiasi nuosekliai ir pagal Evangeliją vykdyti savo pareigas.

Leonas XIV priminė šv. Ignotą Antiochietį, kuris, keliaudamas į Romą, kur jo laukė kankinystė, rašė šio miesto krikščionims: „Aš noriu, kad jūs būtumėte priimtini ne žmonėms, bet Dievui“ (žr. Laiškas romiečiams 2, 1) „Man gražiau mirti Jėzuje Kristuje nei karaliauti iki žemės pakraščių“ (ten pat, 6, 1).

„Prašykime Marijos, Kankinių Karalienės, padėti mums visomis aplinkybėmis būti ištikimais ir drąsiais jos Sūnaus liudytojais ir remti brolius ir seseris, kurie šiandien kenčia dėl tikėjimo“, – meldė Leonas sekmadienio vidudienio maldoje. (RK / VaticanNews

2025 rugpjūčio 17, 12:07

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Melskis kartu su popiežiumi

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

Sveika, Marija...

Štai aš, Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį.

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Garbė Dievui... (3 kartus)

Amžinąjį atilsį...

Popiežiaus apaštališkasis palaiminimas

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas. Dabar ir per amžius.
Tepadeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.