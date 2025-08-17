„Viešpaties angelas“: „Veikimas pagal tiesą turi kainą“
Taip sakydamas Viešpats jau užsimena apie tai, su kuo susidurs, kai Jeruzalėje bus suimtas, įžeidinėjamas, mušamas, nukryžiuotas, kai jo žinia, nors ir kalbanti apie meilę ir teisingumą, bus atmesta, kai tautos vadai piktai reaguos į jo skelbimą. Daugelis bendruomenių, į kurias evangelistas Lukas vėliau kreipėsi savo raštais, patyrė tokį pat persekiojimą, nors, kaip mums sako Apaštalų darbai, jos buvo taikios ir, nepaisant savo ribotumo, stengėsi kuo geriau gyventi pagal Mokytojo meilės žinią (žr. Apr 4, 32–33).
„Visa tai mums primena, kad gėris ne visada sulaukia teigiamo atsako. Priešingai, kartais būtent dėl to, kad gėrio grožis erzina tuos, kurie jo nepriima, jį darantys žmonės susiduria su stipriu pasipriešinimu, netgi patiria prievartą ir piktnaudžiavimą. Veikimas pagal tiesą kainuoja, nes pasaulyje yra tų, kurie renkasi melą ir todėl velnias, tuo pasinaudodamas, dažnai mėgina trukdyti gerųjų veiksmams“, – sakė popiežius Leonas.
Anot jo, Jėzus kviečia mus, su jo pagalba, nepasiduoti ir nesusitapatinti su tokiu mentalitetu, bet toliau veikti savo ir visų labui, net ir tų, kurie mums kelia kančią. Jis kviečia mus neatsakyti į piktybes kerštu, bet likti ištikimiems tiesai meilėje. Kankiniai liudijo tai praliedami kraują už tikėjimą. Mes, skirtingomis aplinkybėmis ir būdais, galime elgtis su panašiu nusistatymu.
Pagalvokime, kvietė Leonas, apie kainą, kurią turi sumokėti geras gimdytojas, jei norės gerai ir sveikai auklėti savo vaikus: anksčiau ar vėliau jis turės pasakyti „Ne“, pataisyti, pats dėl to kentėdamas. Tas pats galioja mokytojui, norinčiam tinkamai ugdyti savo mokinius, kokios nors srities profesionalui, dvasininkui, politikui, kurie siekia sąžiningai vykdyti savo misiją, visiems, kurie stengiasi nuosekliai ir pagal Evangeliją vykdyti savo pareigas.
Leonas XIV priminė šv. Ignotą Antiochietį, kuris, keliaudamas į Romą, kur jo laukė kankinystė, rašė šio miesto krikščionims: „Aš noriu, kad jūs būtumėte priimtini ne žmonėms, bet Dievui“ (žr. Laiškas romiečiams 2, 1) „Man gražiau mirti Jėzuje Kristuje nei karaliauti iki žemės pakraščių“ (ten pat, 6, 1).
„Prašykime Marijos, Kankinių Karalienės, padėti mums visomis aplinkybėmis būti ištikimais ir drąsiais jos Sūnaus liudytojais ir remti brolius ir seseris, kurie šiandien kenčia dėl tikėjimo“, – meldė Leonas sekmadienio vidudienio maldoje. (RK / VaticanNews)