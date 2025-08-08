Trys kaliniai – Jubiliejaus piligrimai – susitiko su popiežiumi
Trys kaliniai iš Venecijos, lydimi kapeliono, kalėjimo direktoriaus ir kelių kitų asmenų, ketvirtadienį, rugpjūčio 7-ąją, susitiko su popiežiumi Leonu XIV.
Kaliniams buvo suteiktas specialus teismo leidimas leistis į Jubiliejaus piligriminę kelionę. Dalį kelio į Romą jie ėjo pėsčiomis. Per susitikimą kaliniai popiežiui padovanojo ranka rašytą savo piligrimystės dienoraštį. Jie taip pat perdavė Venecijos vyskupijos dovaną – Mišių taurę, pagamintą Murano salos stiklo meistrų.
Kalėjimo direktorius, kalbėdamas Vatikano radijui, sakė, kad „kalėjimas turi būti ne riba, o tiltas“. (jm / Vatican News)
2025 rugpjūčio 08, 09:08