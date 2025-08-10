Rugpjūčio 17 d. popiežius pietaus su vargstančiaisiais
Kaip praneša Albano vyskupija, kartu su popiežiumi pietaus apie šimtas žmonių – „Caritas“ prieglaudų gyventojai ir kiti sunkumų patiriantys bei be pagalbos nesugebantys išsiversti žmonės. Kartu pietaus ir vyskupijos „Caritas“ savanoriai bei Albano vyskupas Vincenzo Viva.
Vyskupas Viva, kalbėdamas Vatikano radijui, pabrėžė, kad po savaitės įvyksiantis popiežiaus apsilankymas Albano vyskupijos Marijos šventovėje ir ypač pietūs su vargstančiaisiais – tai neeilinis ženklas, kurį duos ganytojas, norintis visada būti arti žmonių. „Tai gražus liudijimas – net poilsio metu jis tiesia ranką tiems, kuriems jos reikia“, – sakė vyskupas pridurdamas, kad pasirengimas popiežiaus vizitui ir pietums nebuvo paprastas. „Atvirai sakant, truputį nerimavau – juk popiežiui atostogos turėtų būti poilsio metas. Tačiau jis priėmė kvietimą, ir tai mus labai nudžiugino.“
Vyskupas sako, kad vargstantieji Bažnyčiai nėra tik „problema, kurią reikia spręsti“. „Vargstantieji yra Jėzaus veidas, jo buvimas pasaulyje. Susitikti su vargstančiaisiais reiškia susitikti su Dievu ir kartu su savimi – jie yra tarsi veidrodis, kuriame galime pamatyti ir savo pačių varganumą.“
Pasak Albano vyskupo, popiežiaus pietūs su vargstančiaisiais pratęs jo pastoracinę patirtį šalyse, kuriose lankydamasis jis yra tiesiogiai susidūręs su skurdu. „Padėti vargstantiesiems – tai ne vien socialinė pagalba. Tai susitikimas su žmonėmis, jų istorijomis, artumo ir bendrystės išreiškimas. Jie nėra tik labdaros gavėjai – jie yra aktyvūs Bažnyčios gyvenimo dalyviai.“
Albano vyskupijos teritorijoje veikia trys prieglaudos ir bendrabutis, taip pat pirmieji Italijoje namai išsiskyrusiems asmenims. Tačiau, kaip pažymi vyskupas, egzistuoja ir nematomo skurdo formos – šeimos, kurios negali sumokėti už būtiniausias paslaugas, jaunuoliai, neturintys galimybių dalyvauti bendraamžių veikloje. „Vis dažniau matome šeimas, kurios turi pajamų, tačiau jų nepakanka oriam gyvenimui, ypač jų trūksta, kad būtų galima patenkinti šių dienų jaunimo poreikius. Pavyzdžiui, galimybė lankyti sporto būrelį ar pakviesti draugą į svečius tampa nepasiekiama“, – sako vyskupas Vincenzo Viva.
Šie metai – krikščionybės jubiliejaus metai. Vyskupas siūlo į jų prasmę pažvelgti plačiau: „Jubiliejus – tai skatinimas atkurti teisingumą. Negalime kalbėti apie teisingumą, kai vieni vartoja per daug, o kiti neturi būtiniausio. Jubiliejus siūlo poilsio ir džiaugsmo perspektyvą, bet taip pat ragina veikti solidariai, rodant artimo meilę ir gailestingumą.“ Anot vyskupo, tiek popiežius Pranciškus, tiek Leonas XIV pabrėžia, kad jubiliejus nėra vien dvasinis įvykis, bet ir proga atlikti konkrečius artimo meilės darbus.
Vatikano radijui duotame interviu vyskupas taip papasakojo apie Santa Maria della Rotonda Marijos šventovę, kuri yra vienas svarbiausių Albano miesto ir vyskupijos maldingumo centrų. Ji pastatyta ant senovės Romos pagoniškos šventovės pamatų, pasižymi unikalia apvalia architektūra. Joje saugoma vietinių gyventojų pamėgta Švč. M. Marijos ikona. „Man atrodo, kad Mergelė Marija tarsi įkvėpė būsimą susitikimą su popiežiumi šioje savo vietoje“, – sakė vyskupas, prisimindamas, kaip per popiežiaus vizitą Albano katedroje praėjusių metų liepą ši Dievo Motinos ikona buvo perkelta į katedrą ir popiežius Leonas jau tada prie jos meldėsi.
Vyskupas prisiminė ir neseniai pasibaigusį Jaunimo jubiliejų ir popiežiaus žodžius Mišių Tor Vergata laukuose pabaigoje, kai Leonas paminėjo jaunuolius, negalėjusius atvykti dėl karo ar sunkios savo šeimų bei šalių ekonominės situacijos. „Mūsų širdys šiais jubiliejaus metais turi būti atviros visiems tiems žmonėms. Rugpjūčio 17-oji – bus galimybė atverti širdis ne tik tolimo pasaulio vargams, bet ir mūsų pačių miesto problemoms“, – pabrėžė Albano vyskupas Vincenzo Viva. (jm / Vatican News)