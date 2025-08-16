Praėjo 100 dienų nuo popiežiaus Leono XIV išrinkimo
Ne vienas pabrėžė Leono XIV diskretiškumą, įsiklausymą ir ramybę gilinantis į sudėtingus Bažnyčios, Romos Kurijos reformos ir pasaulio klausimus jau ne iš vyskupo ar kardinolo, bet iš šv. Petro įpėdinio perspektyvos. Leonas XIV dažnai cituoja popiežių Pranciškų, tarsi atsakydamas tiems, kuriems atrodė, kad galbūt tokiais svarbiais Pranciškaus pontifikato klausimais, kaip sinodinis kelias, Leonas pateiks visai skirtingą perspektyvą, greitai skirs naujus Romos Kurijos vadovus. Šiuo metu labiau apčiuopiami skirtumai susiję ne su perspektyva, bet su charakterio, formacijos ir kitomis žmogiškomis savybėmis, su kasdieniškais popiežiaus pasirinkimais – antai šimtąją pontifikato dieną Leonas XIV praleido popiežių vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe, kuria Pranciškus vasaros poilsiui nesinaudojo. Antra vertus, neabejotina, kad Leonas pateiks, kaip ir kiekvienas popiežius, unikalių įžvalgų, tačiau tai padarys be skubos, gerai apgalvojęs, vengdamas supriešinimo, siekdamas ramaus ir tolygaus reformų tęstinumo. (RK / Vatican News)