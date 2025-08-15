Popiežius Žolinės iškilmės vidudienį: Motina kenčia su kenčiančiais vaikais
Popiežius Leonas XIV priminė, kad, skelbdamas Ėmimo į dangų dogmą, kai buvo ką tik pasibaigęs daug tragiškų žaizdų palikęs Antrasis pasaulinis karas, Pijus XII rašė: „Reikia tikėtis, kad visi, kurie apmąsto šlovingąjį Marijos pavyzdį, vis labiau įsitikins žmogaus gyvybės verte“, ir išreiškė viltį, kad „žmogaus gyvybė niekada nebebus niekinama, kurstant karus“ (Apaštališkoji konstitucija Munificentissimus Deus).
„Kokie aktualūs šie žodžiai! – sakė Leonas XIV. – Deja, ir šiandien jaučiamės bejėgiai, susidūrę su visame pasaulyje plintančiu smurtu, kurčiu ir nejautriu žmoniškumo reikalavimams. Tačiau negalime prarasti vilties. Dievas yra galingesnis už žmonių nuodėmę. Negalime susitaikyti su viešpataujančia konflikto ir ginklų logika. Kartu su Mergele Marija tikime, kad Viešpats ir toliau padeda savo vaikams, atsimindamas savo gailestingumą, kuris yra vienintelis kelias į taiką.“ (jm / Vatican News)