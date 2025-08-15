Paieška

Popiežius Leonas XIV Popiežius Leonas XIV  (@VATICAN MEDIA)
Popiežius Žolinės iškilmės vidudienį: Motina kenčia su kenčiančiais vaikais

Po „Viešpaties angelo“ popiežius Leonas XIV visos Bažnyčios maldą už taiką pasaulyje patikėjo į dangų paimtos Mergelės Marijos užtarimui. „Ji kaip Motina kenčia dėl blogio, kuris slegia jos vaikus, ypač mažiausiuosius ir silpniausiuosius. Daug kartų ji tai patvirtino per apsireiškimus.“

Popiežius Leonas XIV priminė, kad, skelbdamas Ėmimo į dangų dogmą, kai buvo ką tik pasibaigęs daug tragiškų žaizdų palikęs Antrasis pasaulinis karas, Pijus XII rašė: „Reikia tikėtis, kad visi, kurie apmąsto šlovingąjį Marijos pavyzdį, vis labiau įsitikins žmogaus gyvybės verte“, ir išreiškė viltį, kad „žmogaus gyvybė niekada nebebus niekinama, kurstant karus“ (Apaštališkoji konstitucija Munificentissimus Deus).

„Kokie aktualūs šie žodžiai! – sakė Leonas XIV. – Deja, ir šiandien jaučiamės bejėgiai, susidūrę su visame pasaulyje plintančiu smurtu, kurčiu ir nejautriu žmoniškumo reikalavimams. Tačiau negalime prarasti vilties. Dievas yra galingesnis už žmonių nuodėmę. Negalime susitaikyti su viešpataujančia konflikto ir ginklų logika. Kartu su Mergele Marija tikime, kad Viešpats ir toliau padeda savo vaikams, atsimindamas savo gailestingumą, kuris yra vienintelis kelias į taiką.“ (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 15, 12:48

