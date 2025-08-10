Popiežius vėl prašė melstis už taiką; taip pat paminėjo Armėniją, Azerbaidžaną ir Haitį
„Brangūs broliai ir seserys, – kreipėsi Leonas XIV, – ir toliau melskimės, kad baigtųsi karai. Hirosimos ir Nagasakio bombardavimo 80-osios metinės visam pasauliui byloja apie būtinybę atmesti karą kaip konfliktų sprendimo būdą. Tegul sprendimus priimantys asmenys nepamiršta atsakomybės už savo pasirinkimų pasekmes gyventojams. Tegul neignoruoja pažeidžiamiausiųjų poreikių ir visuotinio taikos troškimo.“
„Sveikinu Armėniją ir Azerbaidžaną, pasirašius bendrą taikos deklaraciją, – tęsė popiežius. – Tikiuosi, kad šis įvykis prisidės prie stabilios ir ilgalaikės taikos Pietų Kaukaze įtvirtinimo.“
„Tuo tarpu Haičio žmonių padėtis darosi vis beviltiškesnė. Dažnai pranešama apie žmogžudystes, įvairaus pobūdžio smurtą, prekybą žmonėmis, priverstinius tremties atvejus ir pagrobimus. Nuoširdžiai kreipiuosi į visus atsakingus ir prašau nedelsiant paleisti įkaitus. Prašau ir tarptautinę bendruomenę suteikti konkrečią paramą, kad būtų sukurtos socialinės ir institucinės sąlygos, leidžiančios haitiečiams gyventi taikiai.“