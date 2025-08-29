Popiežius: pakrikštytųjų pašaukimas – perduoti kitiems, ką esame gavę
Sveikindamas juos popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį, kad šią dieną, rugpjūčio 29-ąją, Bažnyčia liturgijoje mini šv. Jono Krikštytojo kankinystės atminimą. Šis šventasis pirmasis atpažino ir žmonėms parodė pasaulio Išganytoją Jėzų Kristų. Krikštytojo liudijimo svarbą ypatingai pabrėžia šv. Jonas evangelistas. „Jei atidžiai perskaitysime ketvirtosios Evangelijos pirmuosius skyrius, atrasime kiekvienos evangelizacijos mokyklos raktą – liudyti kitiems mūsų pačių susitikimą su gyvenimo Dievu“, – sakė popiežius.
Evangelistas Jonas tai ypač pabrėžia savo Pirmajame laiške: „Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs būtumėte bendrystėje su mumis. O mūsų bendrystė yra su Tėvu ir jo Sūnumi Jėzumi Kristumi“ (1 Jn 1, 3). „Tai yra Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio misija. Tai yra mūsų, pakrikštytųjų, pašaukimas. Turime perduoti tai, ką patys gavome, kad visi taptume viena Kristuje“, – sakė Leonas XIV dėkodamas Šv. Andriejaus evangelizacijos mokyklų judėjimui už jų atliekamą vaisingą darbą ir drąsindamas toliau eiti su vis nauja viltimi. (jm / Vatican News)