Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievo namuose nereikia kovoti dėl pirmų vietų

Šio sekmadienio Evangelija pasakoja apie Jėzų, pakviestą pietų į vieno iš fariziejų vadovų namus. Būti kartu prie stalo, ypač poilsio ar švenčių dienomis, yra taikos ir bendrystės ženklas kiekvienoje kultūroje, kalbėjo popiežius Leonas XIV sekmadienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą. Pasikviesti žmogų į svečius reiškia atverti jam savo širdį, o eiti į svečius – tai nuolankiai įžengti į kito žmogaus pasaulį. Tokie žmones suartinantys gestai ugdo susitikimo ir bendrystės kultūrą.

Vis dėlto, kaip matome ir šio sekmadienio Evangelijoje, nuoširdžiai susitikti ne visada lengva. Evangelistas pažymi, kad kiti pakviestieji stebėjo Jėzų, o tie, kurie manė esą stropiau už kitus besilaikantys tradicijų, žiūrėjo į jį su tam tikru įtarumu. Nepaisant to, susitikimas įvyko: Jėzus atėjo ir nuoširdžiai įsitraukė į situaciją. Jis tapo tikruoju svečiu – pagarbiai žiūrėjo į kitus, o ne laikėsi vien formalių manierų, kurios užstoja tikrą susitikimą.

Jėzus, jam būdingu stiliumi, papasakojo palyginimą, kuriuo apibūdino tai, ką matė, ir pakvietė kitus susimąstyti. Visų pirma jis atkreipė dėmesį į lenktynes dėl pirmųjų vietų. Pasak popiežiaus, tai labai aktualu ir šiandien: svarbiausia atrodyti, būti pastebėtam, o bendrystė, užuot teikusi tikrą džiaugsmą, virsta varžybomis.

„Seserys ir broliai, – kalbėjo popiežius Leonas, – būti prie Eucharistijos stalo Viešpaties dieną reiškia būti kartu su Jėzumi, kuris mums kalba. Jis yra mūsų svečias, noriai dalijasi tuo, ką mato. Jis ragina pažvelgti į save jo akimis, prisiminti, kaip dažnai gyvenimą paverčiame varžybomis, kaip jaudinamės laukdami, kad kiti mus pripažintų, kaip beviltiškai lyginame save su kitais. Sustokime ir pamąstykime. Tegul mus pažadina Jėzaus žodis. Klauskime savęs, kokie prioritetai užvaldė mūsų širdis. Tik taip atrasime tikrą laisvę. Jėzus juk kviečia mus į laisvę.“

Popiežius pabrėžė, kad Evangelijoje nuolankumas yra viena tobulų laisvės formų. Būti nuolankiam reiškia pirmiausia būti laisvam savo viduje. Nuolankumas gimsta, kai mus iš tikrųjų sudomina Dievo Karalystė ir jos teisumas, kai išmokstame žiūrėti ne tik sau po kojomis, bet ir toli į priekį. Kas save aukština, dažniausiai neranda nieko įdomesnio už save patį, o giliai širdyje jaučiasi labai nesaugus. O tas, kuris supranta, koks brangus jis Dievo akyse, kuris jaučia esąs Dievo sūnus ar dukra, gali didžiuotis kur kas didesniais dalykais – iš jo savaime spinduliuoja orumas. Ne tada, kai stengiamės pasinaudoti kiekviena situacija, bet tada, kai tarnaujame, šis mūsų orumas be pastangų ir strategijų pats iškyla į pirmą planą.

„Brangieji, šiandien melskimės, kad Bažnyčia visiems būtų nuolankumo mokykla, kad taptų namais, kur visada esame laukiami, kur nereikia kovoti dėl vietos, kur Jėzus į mus prabyla ir mus moko savo nuolankumo bei laisvės. Šiuose namuose Švč. Mergelė Marija yra tikroji Motina.“ (jm/Vatican News)

2025 rugpjūčio 31, 12:10

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Melskis kartu su popiežiumi

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

Sveika, Marija...

Štai aš, Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį.

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Garbė Dievui... (3 kartus)

Amžinąjį atilsį...

Popiežiaus apaštališkasis palaiminimas

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas. Dabar ir per amžius.
Tepadeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.