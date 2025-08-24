Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (@Vatican Media)
Popiežius

Popiežius: Dievo šlovinimas neturi būti atskirtas nuo mūsų gyvenimo

Jei Dievas yra meilės ir gailestingumo Tėvas, kuris visada mūsų laukia, tai kodėl Jėzus sako, kad vartai į išgelbėjimą yra siauri? Šiuo klausimu popiežius Leonas XIV pradėjo trumpą sekmadienio vidudienio katechezę.

Šio sekmadienio Evangelijoje nuskambėjusiais žodžiais Viešpats tikrai nenori mūsų išgąsdinti ar atimti iš mūsų drąsos, kalbėjo popiežius prieš sekmadienio vidudienio „Viešpaties angelo“ maldą. Šiais žodžiais jis nori supurtyti visų pirma tuos, kurie mano, kad jau yra išgelbėti, tuos, kurie praktikuoja religiją ir todėl jaučiasi geresniais už kitus. Iš tiesų jie nesupranta, kad religinės praktikos yra bevaisės, jei jos nepakeičia žmogaus širdies. Viešpačiui nereikia šlovinimo, atskirto nuo gyvenimo. Jis nemėgsta aukų ir maldų, jei jos neskatina mūsų mylėti brolių ir seserų ir gyventi teisingai. Todėl tie, kurie atsidūrę Viešpaties akivaizdoje girsis, kad valgė ir gėrė su juo, kad klausėsi jo žodžių, išgirs griežtą atsakymą: „Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!“ (Lk 13, 27).

Šios dienos Evangelija mus provokuoja, tęsė popiežius. Mes kartais teisiame tuos, kurie yra nutolę nuo tikėjimo, o štai Jėzus supurto tikinčiųjų saugumą. Jis mums sako, kad negana tik žodžiais išpažinti tikėjimą, valgyti ir gerti su juo švenčiant Eucharistiją ar gerai žinoti visus įsakymus. Mūsų tikėjimas yra tikras tik tuomet, kai jis atsispindi visame mūsų gyvenime, kai tampa mūsų pasirinkimų kriterijumi, kai daro mus žmonėmis, įsipareigojusiais daryti gera ir rizikuoti iš meilės, kaip tai darė Jėzus. Jis nepasirinko sėkmės ar galios kelio, bet, norėdamas mus išgelbėti, iš meilės mums žengė pro Kryžiaus „ankštus vartus“. Jis yra mūsų tikėjimo pagrindas, jis yra vartai, pro kuriuos turime pereiti, kad būtume išgelbėti. Turime gyventi jo meile ir savo gyvenimu kurti teisingumą ir taiką.

Įsipareigojimas taip gyventi neretai verčia priimti sunkius ir nepopuliarius sprendimus, kovoti su savo egoizmu ir aukotis dėl kitų, kantriai daryti gera ten, kur atrodo, kad vyrauja blogio logika. Tačiau, kai žengiame pro šiuos ankštus vartus, prieš mus atsiveria naujo gyvenimo grožis, prisiliečiame prie meilės kupinos Dievo širdies, pradedame ragauti amžinosios laimės džiaugsmo, kurį jis mums parengė.

Galiausiai popiežius prašė melsti Mergelę Mariją, kad ji padėtų mums drąsiai žengti per Evangelijos „ankštus vartus“, kad galėtume su džiaugsmu atsiverti beribei Dievo Tėvo meilės platybei. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 24, 12:10

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >

Melskis kartu su popiežiumi

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

Sveika, Marija...

Štai aš, Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį.

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Garbė Dievui... (3 kartus)

Amžinąjį atilsį...

Popiežiaus apaštališkasis palaiminimas

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas. Dabar ir per amžius.
Tepadeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.