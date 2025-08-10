Popiežius sekmadienio vidudienį: kaip investuoti tai, ką turime brangiausia?
Kristus ragina Dievo mums duotų dovanų nelaikyti tik sau, bet dosniai jas naudoti kitų labui, ypač tų, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Tai reiškia ne tik dalytis turimais materialiniais dalykais, bet ir tarnauti kitiems savo gebėjimais, skirti jiems savo laiką, meilę, artumą, empatiją. Kitaip sakant, pabrėžė popiežius, kiekvienas iš mūsų Dievo akyse esame nepakartojami ir neįkainojamai brangūs. Tačiau šis gyvas ir pulsuojantis kapitalas turi būti investuojamas, nes kitaip jis nyksta ir praranda vertę.
Mes patys esame Dievo dovanos, kurioms reikia erdvės, laisvės ir tarpusavio ryšių, reikia meilės, kuri vienintelė perkeičia ir pakylėja kiekvieną mūsų egzistencijos aspektą, darydama mus vis panašesniais į Dievą. Popiežius pastebėjo, kad neatsitiktinai Jėzus šiuos žodžius ištarė pakeliui į Jeruzalę, kur jo laukė mirtis ant kryžiaus dėl mūsų išganymo.
Gailestingumo darbai yra saugiausias ir didžiausias palūkanas duodantis bankas, kuriam galime patikėti savo egzistencijos lobį. Kaip moko Evangelija, pakako dviejų skatikų, kad vargšė našlė taptų turtingiausiu žmogumi pasaulyje (plg. Mk 12, 41–44). Kad suprastume, ką tai reiškia, sakė Leonas XIV, įsivaizduokime motiną, glaudžiančią prie savęs vaikus: argi ji nėra laimingiausia ir turtingiausia pasaulyje? Arba pagalvokime apie sužadėtinių porą, kurie džiaugiasi būdami kartu. Todėl savo šeimose, parapijose, mokyklose ir darbovietėse – kad ir kur būtume – stenkimės niekada nepraleisti progos mylėti. Būtent tokio budrumo ir atidumo Jėzus mūsų prašo: turime būti dėmesingi ir jautrūs kitiems, kaip ir jis yra dėmesingas ir jautrus mūsų poreikiams.
Trumpą sekmadienio Evangelijos komentarą popiežius baigė raginimu patikėti Dievo Motinai visus savo troškimus ir pasiryžimus. (jm / Vatican News)