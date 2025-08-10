Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: kaip investuoti tai, ką turime brangiausia?

Šio sekmadienio Evangelijoje girdėjome Jėzaus raginimą: „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai“ (Lk 12, 33). Tai Jėzaus patarimas, kaip investuoti tai, ką turime gyvenime brangiausia, sakė popiežius Leonas XIV sekmadienio vidudienį prieš kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais romiečiais ir turistais kalbėtą „Viešpaties angelo“ maldą.

Kristus ragina Dievo mums duotų dovanų nelaikyti tik sau, bet dosniai jas naudoti kitų labui, ypač tų, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Tai reiškia ne tik dalytis turimais materialiniais dalykais, bet ir tarnauti kitiems savo gebėjimais, skirti jiems savo laiką, meilę, artumą, empatiją. Kitaip sakant, pabrėžė popiežius, kiekvienas iš mūsų Dievo akyse esame nepakartojami ir neįkainojamai brangūs. Tačiau šis gyvas ir pulsuojantis kapitalas turi būti investuojamas, nes kitaip jis nyksta ir praranda vertę.

Mes patys esame Dievo dovanos, kurioms reikia erdvės, laisvės ir tarpusavio ryšių, reikia meilės, kuri vienintelė perkeičia ir pakylėja kiekvieną mūsų egzistencijos aspektą, darydama mus vis panašesniais į Dievą. Popiežius pastebėjo, kad neatsitiktinai Jėzus šiuos žodžius ištarė pakeliui į Jeruzalę, kur jo laukė mirtis ant kryžiaus dėl mūsų išganymo.

Gailestingumo darbai yra saugiausias ir didžiausias palūkanas duodantis bankas, kuriam galime patikėti savo egzistencijos lobį. Kaip moko Evangelija, pakako dviejų skatikų, kad vargšė našlė taptų turtingiausiu žmogumi pasaulyje (plg. Mk 12, 41–44). Kad suprastume, ką tai reiškia, sakė Leonas XIV, įsivaizduokime motiną, glaudžiančią prie savęs vaikus: argi ji nėra laimingiausia ir turtingiausia pasaulyje? Arba pagalvokime apie sužadėtinių porą, kurie džiaugiasi būdami kartu. Todėl savo šeimose, parapijose, mokyklose ir darbovietėse – kad ir kur būtume – stenkimės niekada nepraleisti progos mylėti. Būtent tokio budrumo ir atidumo Jėzus mūsų prašo: turime būti dėmesingi ir jautrūs kitiems, kaip ir jis yra dėmesingas ir jautrus mūsų poreikiams.

Trumpą sekmadienio Evangelijos komentarą popiežius baigė raginimu patikėti Dievo Motinai visus savo troškimus ir pasiryžimus. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 10, 12:13

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

Sveika, Marija...

Štai aš, Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį.

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Garbė Dievui... (3 kartus)

Amžinąjį atilsį...

Popiežiaus apaštališkasis palaiminimas

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas. Dabar ir per amžius.
Tepadeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.