Popiežius: stengiamės prisidėti prie nesmurtinių sprendimų paieškų
Klausiamas apie Trumpo ir Putino susitikimą, numatytą rugpjūčio 15 d., popiežius Leonas XIV atsakė, kad reikia siekti nutraukti smurtą, kuris nusineša daugybę gyvybių. „Koks gi kitas tikslas gali būti po tokio ilgo karo? Visada reikia siekti dialogo, reikia diplomatijos, o ne smurto, ne ginklų.“ Atsakydamas į klausimą, ar jam nekelia susirūpinimo galima Gazos gyventojų deportacija, popiežius atsakė, kad taip – jam tai kelia susirūpinimą, tačiau pridūrė, kad pirmiausia turi būti išspręsta humanitarinė krizė. „Tai negali tęstis. Žinome apie terorizmo smurtą ir atsimename daugybę žuvusiųjų, taip pat įkaitus – jie turi būti paleisti. Tačiau turime prisiminti ir tą daugybę žmonių, kurie miršta iš bado.“ Galiausiai popiežius sakė, kad Šventasis Sostas neturi galimybių sustabdyti šiuos karus, tačiau stengiasi prie taikos siekimo prisidėti savo „švelniąja diplomatija“, skatindamas nesmurtinių sprendimų paieškas.
Trečiadienį persikėlęs į Kastel Gandolfą, Leonas XIV čia pasiliks iki ateinančio antradienio. Penktadienį miestelio parapijos bažnyčioje jis aukos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Mišias ir miestelio aikštėje vadovaus vidudienio maldai. Sekmadienį, rugpjūčio 17 d., popiežius aukos Mišias Santa Maria della Rotonda šventovėje Albano miestelyje, kuris yra vietos vyskupijos centras. Sekmadienio vidudienio maldos susitikimas vyks vėl Kastel Gandolfe, aikštėje priešais popiežiaus rūmus. Tą dieną popiežius taip pat pietaus kartu su Albano vyskupijos „Caritas“ savanoriais ir jų globojamais žmonėmis. (jm / Vatican News)