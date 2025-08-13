Popiežius priminė šv. Maksimilijoną Kolbe
„Šventojo Maksimilijono Marijos Kolbe liturginio minėjimo išvakarėse raginu jus sekti jo didvyriško pasiaukojimo dėl kitų pavyzdžiu. Jo užtarimu melskite Dievą suteikti taiką visoms tautoms, išgyvenančioms karo tragediją“, – sakė popiežius.
Ketvirtadienį Osvencime vyks minėjimai, skirti šv. Maksimilijonui Kolbe, minint 84-ąsias jo kankinystės metines. Minėjimus vainikuos Mišios Aušvico mirties lagerio teritorijoje; altorius bus pastatytas prie lagerio 11-ojo bloko, kurio rūsyje pranciškonas Maksimilijonas Kolbe mirė, paaukodamas gyvybę už kitą kalinį.
Pranciškonų vienuolyje netoli Osvencimo vyks šventojo atminimui skirtas renginys „Transitus“ – maldingas pranciškonų vienuolio paskutiniųjų akimirkų atminimas. Dalyviai išklausys jo kankinystės pasakojimą, pagrįstą dokumentais ir liudijimais. Bus perskaitytas vienintelis Maksimilijono laiškas iš lagerio, rašytas motinai. (JM / Vatican News)