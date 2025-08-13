Paieška

ltlietuvių
Šv. Maksimilijonas Kolbe Šv. Maksimilijonas Kolbe  
Popiežius priminė šv. Maksimilijoną Kolbe

Trečiadienį per bendrąją audienciją sveikindamas piligrimus iš Lenkijos popiežius Leonas XIV priminė, šį ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., švenčiamą kankinio šv. Maksimilijono Kolbe liturginį minėjimą.

„Šventojo Maksimilijono Marijos Kolbe liturginio minėjimo išvakarėse raginu jus sekti jo didvyriško pasiaukojimo dėl kitų pavyzdžiu. Jo užtarimu melskite Dievą suteikti taiką  visoms tautoms, išgyvenančioms karo tragediją“, – sakė popiežius.

Ketvirtadienį Osvencime vyks minėjimai, skirti šv. Maksimilijonui Kolbe, minint 84-ąsias jo kankinystės metines. Minėjimus vainikuos Mišios Aušvico mirties lagerio teritorijoje; altorius bus pastatytas prie lagerio 11-ojo bloko, kurio rūsyje pranciškonas Maksimilijonas Kolbe mirė, paaukodamas gyvybę už kitą kalinį.

Pranciškonų vienuolyje netoli Osvencimo vyks šventojo atminimui skirtas renginys  „Transitus“ – maldingas pranciškonų vienuolio paskutiniųjų akimirkų atminimas. Dalyviai išklausys jo kankinystės pasakojimą, pagrįstą dokumentais ir liudijimais. Bus perskaitytas vienintelis Maksimilijono laiškas iš lagerio, rašytas motinai. (JM / Vatican News)

2025 rugpjūčio 13, 14:05

