Popiežius priminė šv. Bernardą Klervietį
„Šiandien švenčiame šv. Bernardą iš Klervo, didįjį Bažnyčios mokytoją ir iškilų Dievo Motinos gerbėją. Jis buvo žmogus, aplink save skleidęs taiką, rodęs, kaip gyventi pagal Evangeliją. Tegul jo pavyzdys ir mus veda kasdieniame gyvenime“, – sakė popiežius Leonas.
Bernardas gyveno Prancūzijoje XII amžiuje. Būdamas dvidešimties metų jis įstojo į Sito (Cîteaux) benediktinų abatiją, kurioje tuo metu formavosi nauja benediktiniškosios regulos vienuolystės atšaka, pagal vietovardį vadinama cistersais. Jaunam, vos 25 metų amžiaus vienuoliui, buvo suteikta misija įkurti naują cistersų abatiją Klervo (Clairvaux) vietovėje. Bernardas buvo paskirtas pirmuoju abatu – iš čia ir jam pritapęs Klerviečio vardas. Vadovaudamas savo įkurtai abatijai Bernardas daug rašė, taip pat palaikė plačius ryšius su kitais to meto krikščionių rašytojais. Kaip teologas jis visų pirma įnešė į Bažnyčios lobyną mokymą apie Mergelės Marijos dalyvavimą išganingoje Kristaus aukoje.
Bene labiausiai žinomas šv. Bernardo kūrinys yra malda, užbaigianti Švč. M. Marijos litaniją: „Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.“