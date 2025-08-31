Popiežius priminė rugsėjo 1-ąją minimą maldos už kūriniją dieną
Prieš dešimt metų popiežius Pranciškus, pritariant visuotiniam patriarchui Baltramiejui, įvedė šį minėjimą Katalikų Bažnyčioje.
Pasaulinė maldos už kūrinijos apsaugą diena šiandien yra kaip niekad svarbi ir aktuali, pabrėžė popiežius. Jis priminė, kad ši diena švenčiama ekumeniškai kartu su kitų Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis, o ją pratęsia „Kūrinijos laikas“, minimas iki spalio 4 d. – Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo. Prieš 800 metų šv. Pranciškaus sukurtos „Saulės giesmės“ dvasia šiandien krikščionys šlovina Dievą ir atnaujina įsipareigojimą negadinti Dievo dovanų, bet rūpintis mūsų bendraisiais namais.
2025 rugpjūčio 31, 13:13