Popiežius priėmė Zimbabvės prezidentą
Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., popiežius Leonas XIV priėmė Zimbabvės Respublikos prezidentą Emmersoną Dambudzo Mnangagwą, kuris po popiežiaus audiencijos taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriumi arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu.
Vatikano spaudos salė informuoja, kad per pokalbį Valstybės sekretoriate buvo pasidžiaugta gerais Šventojo Sosto ir Zimbabvės santykiais, aptarti kai kurie šalies politinės, socialinės bei ekonominės padėties aspektai, ypač bendradarbiavimas su vietos Bažnyčia švietimo ir sveikatos apsaugos srityse. Taip pat pasikeista nuomonėmis regioniniais klausimais, pabrėžiant daugiašališkumo, dialogo ir bendradarbiavimo tarp valstybių skatinimo svarbą.
2025 rugpjūčio 30, 14:10