Popiežius priėmė salų gyventojus, kovojančius už teisę sugrįžti į namus
XX a. septintajame dešimtmetyje vienoje Didžiajai Britanijai priklausiusių Čagoso archipelago salų kuriant JAV karinę bazę apie pusantro tūkstančio žmonių buvo iškeldinta į Mauricijų. 1983 m. jie įkūrė organizaciją Chagos Refugees Group, kovojančią už teisę sugrįžti. 2025 m. pavasarį Didžioji Britanija Čagoso salyną perdavė Mauricijui, tačiau buvę salų gyventojai dar neatgavo teisės sugrįžti.
Sveikindamas Čagoso salų palikuonių organizacijos atstovus popiežius patikino, kad jis džiaugiasi neseniai pasirašyta Didžiosios Britanijos ir Mauricijaus sutartimi, pagal kurią Čagoso salynas buvo grąžintas Mauricijaus Respublikai. Tai reikšmingas žingsnis buvusių gyventojų grįžimo namo link.
„Dalijuosi jūsų džiaugsmu ir viltimis, – sakė Leonas XIV pabrėždamas, kad Čagoso salų gyventojams suteikiama viltis grįžti į savo gimtąjį archipelagą yra drąsinantis ženklas, turintis simbolinę reikšmę tarptautinėje arenoje: visi žmonės, net ir mažiausi bei silpniausi, privalo būti gerbiami. „Galingieji turi pripažinti jų tapatybę ir teises, ypač teisę gyventi savo žemėje. Niekas negali būti prievarta ištremtas iš savo gimtojo krašto.“ (jm / Vatican News)