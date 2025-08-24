Popiežius pasveikino Ukrainą Nepriklausomybės šventės proga
Rugpjūčio 24 d., Ukrainos Nepriklausomybės šventės proga, popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, užtikrindamas, kad meldžiasi už Ukrainos tautą, kenčiančią dėl karo – ypač už žuvusiuosius, sužeistuosius, tuos, kurie neteko artimųjų, ir tuos, kurie prarado savo namus.
Popiežius meldžia Visagalį Dievą, kad įkvėptų geros valios žmonių širdis ir kad nutiltų ginklų gausmas, užleisdamas vietą dialogui bei atverdamas kelią į visų trokštamą taiką. Jis taip pat patiki ukrainiečių tautą Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Taikos Karalienei.
Sekmadienio vidudienį popiežius priminė penktadienį minėtą maldos ir pasninko dieną už taiką. „Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 22 d., savo maldomis ir pasninku lydėjome brolius ir seseris, kenčiančius dėl karų. Šiandien prisijungiame prie ukrainiečių brolių, kurie Pasaulinės maldos už Ukrainą dienos iniciatyva prašo Viešpaties suteikti taiką jų kenčiančiai šaliai“, – sakė Leonas XIV.
* * *
Sekmadienio vidudienį popiežius taip pat išsakė savo artumą Mozambiko gyventojams, kurie kenčia dėl nesaugumo ir smurto, prašė už juos melstis. (jm / Vatican News)